При переході з пенсії держслужбовця на звичайну враховується середня зарплата за три роки — ВС

Переведення з пенсії державного службовця на пенсію за віком на загальних підставах передбачає застосування показника середньої заробітної плати – КАС ВС.

Перехід особи з пенсії за віком, призначеної за Законом України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII «Про державну службу», на пенсію за віком за Законом України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» відбувається у спосіб первинного призначення пенсії із застосуванням показника середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року звернення, відповідно до ст. 40 Закону № 1058-IV.

Такий висновок зробила судова палата з розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у справі, у якій оспорювалося право позивачки, якій було призначено пенсію відповідно до Закону № 3723-ХІІ, на призначення пенсії за віком на загальних підставах з її новим обчисленням згідно з приписами ст. 40 Закону № 1058-IV після досягнення нею пенсійного віку.

Судова палата, вирішуючи питання про застосування показника середньої заробітної плати при переведенні з пенсії за віком, призначеної відповідно до Закону № 3723-ХІІ, на пенсію за віком згідно із Законом № 1058-ІV, зауважила, що ч. 3 ст. 45 Закону № 1058-IV установлюється порядок переведення з одного виду пенсії, призначеної саме за цим Законом, на інший. Натомість у разі переведення пенсіонера, який отримує пенсію за іншим Законом, зокрема Законом № 3723-ХІІ, на пенсію за віком або по інвалідності за Законом № 1058-IV, має враховуватися показник середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року призначення нового виду пенсії.

Суд звернув увагу на те, що відповідно до ст. 37 Закону № 3723-ХІІ (в редакції, чинній на час призначення пенсії позивачці) розмір пенсії визначався у відсотковому співвідношенні до заробітної плати державного службовця, на яку нараховувалися страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Механізм обчислення такої пенсії не передбачав застосування показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який є ключовим елементом формули, визначеної ст. 40 Закону № 1058-IV. Отже, під час призначення пенсії за Законом № 3723-ХІІ показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні не визначався і не застосовувався. Тому стосовно позивачки відсутній показник середньої заробітної плати, який міг би враховуватися під час призначення попереднього виду пенсії в контексті ч. 3 ст. 45 Закону № 1058-IV.

Таким чином, Верховний Суд виснував, що переведення позивачки з пенсії за віком, призначеної згідно із Законом № 3723-XII, який передбачає інші підстави та порядок призначення пенсії, на пенсію за віком, призначену відповідно до Закону № 1058-IV, є первинним призначенням пенсії в межах солідарної системи і така пенсія підлягає обчисленню із застосуванням показника середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року звернення.

Постанова судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав КАС ВС від 12 травня 2026 року у справі № 460/25663/23 (провадження № К/990/26005/24).

