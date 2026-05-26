Керівника ТЦК оштрафували на 66 тисяч гривень за неподання звіту про виконання рішення суду

Керівника ТЦК оштрафували після того, як до суду не був поданий звіт про виконання рішення щодо внесення даних до реєстру «Оберіг».

Перший апеляційний адміністративний суд підтвердив, що процедура виправлення описки не призначена для внесення до судового рішення нових відомостей, які не були встановлені судом під час ухвалення рішення.

Йшлося про справу, у якій громадянин через суд домігся внесення до реєстру «Оберіг» даних про виключення його з військового обліку. Надалі, у межах судового контролю за виконанням рішення, суд першої інстанції наклав штраф на керівника відповідного ТЦК та СП. Водночас у тексті ухвали не були зазначені персональні дані керівника.

Представник позивача стверджував, що без ПІБ, РНОКПП та адреси орган державної виконавчої служби може повернути виконавчий документ без прийняття до виконання. Однак апеляційний суд погодився з висновком суду першої інстанції про те, що це не є «опискою» у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України, оскільки на момент ухвалення рішення відповідні відомості не були встановлені судом та не містилися в матеріалах справи.

Обставини справи №200/2785/25

У липні 2025 року Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов громадянина до ТЦК та СП. Суд визнав протиправною бездіяльність щодо невнесення до реєстру «Оберіг» інформації про виключення особи з військового обліку та зобов’язав внести відповідні дані.

Підставою для цього були висновок військово-лікарської комісії та інформація, що містилася у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного.

Надалі представник позивача неодноразово звертався до суду у межах контролю за виконанням рішення. У березні 2026 року окружний адміністративний суд зобов’язав ТЦК та СП подати звіт про виконання рішення, а також наклав штраф у розмірі 66 560 грн на керівника відповідного суб’єкта владних повноважень.

Після цього адвокат позивача подав заяву про виправлення описки та просив доповнити резолютивну частину ухвали даними керівника ТЦК та СП — його ПІБ, датою народження, РНОКПП та адресою проживання.

Позиція позивача

Представник позивача посилався на частину 5 статті 149 КАС України, відповідно до якої ухвала про стягнення штрафу є виконавчим документом і повинна відповідати вимогам Закону «Про виконавче провадження».

На думку апелянта, відсутність ідентифікаційних даних керівника ТЦК та СП унеможливлює подальше виконання ухвали, оскільки орган державної виконавчої служби матиме підстави повернути документ без прийняття до виконання.

У зв’язку з цим представник позивача просив суд апеляційної інстанції змінити ухвалу та доповнити її необхідними персональними даними керівника.

Що вирішив апеляційний суд

Апеляційний суд залишив скаргу без задоволення.

Колегія суддів наголосила, що стаття 253 КАС України дозволяє виправляти лише технічні помилки — описки або очевидні арифметичні помилки, допущені самим судом під час оформлення рішення.

Суд також звернув увагу на практику Верховний Суд та Великої Палати Верховного Суду, відповідно до якої процедура виправлення описки не може використовуватися для фактичної зміни змісту судового рішення або внесення до нього нових даних, які не були встановлені судом під час розгляду справи.

Апеляційна інстанція погодилася з висновком суду першої інстанції про те, що на момент ухвалення рішення про накладення штрафу у матеріалах справи були відсутні підтверджені відомості про особу керівника ТЦК та СП, зокрема документи щодо його призначення, копія паспорта, дані про місце проживання та РНОКПП.

За таких обставин суд дійшов висновку, що відсутність цих даних в ухвалі не є технічною помилкою або опискою, яка може бути усунута у порядку статті 253 КАС України.

