  1. В Україні

Київ заробив понад мільярд доларів на послугах: головним драйвером став ІТ-сектор

15:51, 26 травня 2026
Майже кожен другий долар від експорту послуг Києва забезпечив технологічний сектор.
У першому кварталі 2026 року Київ зберіг статус головного центру експорту послуг в Україні, однак структура зовнішньої торгівлі помітно змінилася. Столичний бізнес активніше купував послуги за кордоном, тоді як обсяги експорту дещо просіли.

Найбільше грошей Київ традиційно заробляє на ІТ, телекомунікаціях та інформаційних послугах, але окремі сфери показали різке падіння.

За підсумками січня–березня 2026 року експорт послуг із Києва становив 1 млрд 54,8 млн доларів США. Це на 1,3% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Водночас імпорт послуг зріс на 9,7% — до 784,8 млн доларів США.

На чому Київ заробляє найбільше

Нові статистичні дані свідчать: основу експорту послуг столиці продовжують формувати послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні послуги. Їхня частка становила 52,4% усього експорту.

На другому місці — ділові послуги із часткою 23%. Ще 11,1% припало на транспортні послуги. Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю, становили 6,5%, інші види послуг — 4,9%, а туристичні та пов’язані з подорожами послуги — 2,1%.

Серед окремих напрямів найбільше зростання показали інші ділові послуги — плюс 63,5%, до 34,2 млн доларів США.

Водночас одразу кілька сфер продемонстрували суттєве скорочення:

  • будівництво за кордоном — мінус 64,1%;
  • інші допоміжні та додаткові транспортні послуги — мінус 60%;
  • фінансові послуги, сплачені напряму — мінус 41,5%.

Що Київ купує за кордоном

У структурі імпорту послуг найбільшу частку також займають ділові послуги — 22,9%.

Далі йдуть:

  • телекомунікаційні, комп’ютерні та інформаційні послуги — 20%;
  • інші види послуг — 15,6%;
  • послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю — 14,8%;
  • роялті та послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності — 14,5%;
  • транспортні послуги — 12,2%.

Найбільше зростання імпорту зафіксовано у сфері автомобільного транспорту — плюс 76,9%, до 34,2 млн доларів США.

Також суттєво зросли:

  • послуги дослідження та розробки — плюс 63,2%;
  • послуги франшизи та використання торгової марки — плюс 47,3%.

Натомість імпорт інших ділових послуг скоротився на 35,7%.

Попри незначне падіння експорту, Київ і надалі залишається головним українським центром експорту ІТ та цифрових послуг. Саме технологічний сектор продовжує утримувати валютні надходження столиці навіть в умовах зміни структури міжнародної торгівлі.

