  В Україні

Україні може знадобитися до 100 років, щоб забезпечити укриттями понад 95% населення — МВС

16:11, 26 травня 2026
Наразі наявні в Україні укриття можуть забезпечити захист лише приблизно для половини населення країни.
Фото: Getty Images
В Україні наразі налічується близько 61 тисяча укриттів різних типів, однак вони можуть забезпечити захист лише приблизно для половини населення. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Для того, щоб досягти рівня Фінляндії, де доступ до захисних споруд мають понад 95% громадян, Україні може знадобитися від 80 до 100 років.

За словами Клименка, такі оцінки були підготовлені спільно з фінськими партнерами. Міністр наголосив, що Україна не має такого запасу часу, оскільки загроза з боку РФ зберігатиметься не лише під час війни, а й у майбутньому після її завершення.

Він нагадав, що країна повинна бути готовою забезпечити захист населення, враховуючи протяжний кордон із Росією та постійні ризики безпеці. Саме тому за підтримки міжнародних партнерів Україна розпочала роботу над розширенням мережі захисних споруд. Ініціатором створення Коаліції укриттів стала Фінляндія.

Наразі до коаліції вже приєдналися 13 держав. У межах співпраці вже відбулося кілька міжнародних конференцій, а також затверджено проєкти перших семи захисних споруд.

Перші об’єкти планують збудувати у регіонах, наближених до лінії бойових дій та зон підвищеної небезпеки. Йдеться про Чернігівську, Сумську, Миколаївську, Дніпропетровську, Одеську та Херсонську області.

Також у МВС нагадали про Стратегію розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту до 2034 року, затверджену урядом. Реалізація цієї програми потребує значних фінансових ресурсів та масштабної роботи, однак альтернативи посиленню системи цивільного захисту немає.

Стрічка новин

