  1. У світі
  2. / В Україні

Тимчасовий захист можуть скасувати після 30 днів відсутності – Чехія змінює правила для українців

15:43, 26 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зміни стосуються строків перебування за кордоном і умов соціальної підтримки.
Тимчасовий захист можуть скасувати після 30 днів відсутності – Чехія змінює правила для українців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чехії готують оновлення правил для українців, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Уряд підтримав поправки до закону, що посилюють контроль за перебуванням біженців та змінюють підходи до надання гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Novinky.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Кабінет прем’єра Андрея Бабіша (ANO) схвалив зміни до законодавства, які передбачають більш жорсткі умови перебування для окремих категорій іноземців. Зокрема, тимчасовий захист, що дозволяє українцям легально перебувати в Чехії, може втрачати чинність, якщо його власник перебуває за межами країни понад 30 днів або вчиняє тяжкий злочин.

Після урядового схвалення документ буде передано до Палати депутатів. У разі ухвалення закон має набути чинності з 1 січня 2027 року.

Міністр внутрішніх справ Любомір Метнар (ANO) заявив, що зміни не стосуватимуться тих іноземців, які працюють у Чехії та дотримуються законодавства. За його словами, основна увага спрямована на випадки зловживання системою, нелегальну міграцію та порушення законів.

Окремо уточнюється, що дозвіл на проживання може втрачати чинність також у разі, якщо буде встановлено перебування особи з тимчасовим захистом за межами Шенгенської зони понад 30 днів.

Крім того, умови отримання гуманітарної допомоги для біженців змінюються: щоб мати право на виплати, необхідно перебувати в Чехії щонайменше 16 днів у місяці, за який надається допомога.

За даними уряду, у березні в Чехії перебувало 385 040 українських біженців, із яких близько 90 000 отримували гуманітарну допомогу. Міністр також повідомив про виявлені порушення: з початку року зафіксовано кілька сотень випадків зловживань, а поліція відкрила понад 40 кримінальних проваджень із загальними збитками понад 18 мільйонів крон.

Поправка також вводить нові вимоги для частини власників автомобілів з українською реєстрацією. Вони повинні будуть реєструвати транспортні засоби в чеському реєстрі. Раніше було достатньо наявності реєстрації, а за новими правилами транспорт не підлягатиме таким самим технічним оглядам, як інші автомобілі.

Якщо зміни ухвалять обидві палати парламенту та підпише президент, вони набудуть чинності з 1 січня 2027 року. Окремі положення щодо транспортних засобів почнуть діяти з 1 січня 2028 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна біженець Чехія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд дозволив стягнути з керівника понад 1,6 млн грн за незаконне звільнення директора управління

Верховний Суд підтвердив право роботодавця у порядку регресу стягнути зі службової особи усі витрати через незаконне звільнення працівника.

Продати спільне майно без нотаріальної згоди більше не вийде: нові правила для подружжя

Розпорядження спільним майном можливе лише після нотаріального оформлення згоди другого з подружжя.

Верховний Суд пояснив, чому боржники не можуть зняти старі арешти через звичайний позов

Що робити боржнику, який сплатив борг десятирічної давнини, але майно досі під арештом, а матеріали виконавчого провадження давно знищені.

Малі виробники електроенергії отримали можливість добровільного доступу до аукціонів

Уряд змінює модель доступу для малих виробників електроенергії: виробники на об’єктах розподіленої генерації можуть приєднуватися до аукціонів на добровільних засадах.

Критичні підприємства можуть втратити бронювання: Кабмін перегляне статуси і квоти для сумісників

Кабмін підняв рівень мінімальної зарплати для заброньованих працівників: скільки тепер коштуватиме бізнесу відстрочка для працівника.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]