Тимчасовий захист можуть скасувати після 30 днів відсутності – Чехія змінює правила для українців

Зміни стосуються строків перебування за кордоном і умов соціальної підтримки.

У Чехії готують оновлення правил для українців, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Уряд підтримав поправки до закону, що посилюють контроль за перебуванням біженців та змінюють підходи до надання гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Novinky.

Кабінет прем’єра Андрея Бабіша (ANO) схвалив зміни до законодавства, які передбачають більш жорсткі умови перебування для окремих категорій іноземців. Зокрема, тимчасовий захист, що дозволяє українцям легально перебувати в Чехії, може втрачати чинність, якщо його власник перебуває за межами країни понад 30 днів або вчиняє тяжкий злочин.

Після урядового схвалення документ буде передано до Палати депутатів. У разі ухвалення закон має набути чинності з 1 січня 2027 року.

Міністр внутрішніх справ Любомір Метнар (ANO) заявив, що зміни не стосуватимуться тих іноземців, які працюють у Чехії та дотримуються законодавства. За його словами, основна увага спрямована на випадки зловживання системою, нелегальну міграцію та порушення законів.

Окремо уточнюється, що дозвіл на проживання може втрачати чинність також у разі, якщо буде встановлено перебування особи з тимчасовим захистом за межами Шенгенської зони понад 30 днів.

Крім того, умови отримання гуманітарної допомоги для біженців змінюються: щоб мати право на виплати, необхідно перебувати в Чехії щонайменше 16 днів у місяці, за який надається допомога.

За даними уряду, у березні в Чехії перебувало 385 040 українських біженців, із яких близько 90 000 отримували гуманітарну допомогу. Міністр також повідомив про виявлені порушення: з початку року зафіксовано кілька сотень випадків зловживань, а поліція відкрила понад 40 кримінальних проваджень із загальними збитками понад 18 мільйонів крон.

Поправка також вводить нові вимоги для частини власників автомобілів з українською реєстрацією. Вони повинні будуть реєструвати транспортні засоби в чеському реєстрі. Раніше було достатньо наявності реєстрації, а за новими правилами транспорт не підлягатиме таким самим технічним оглядам, як інші автомобілі.

Якщо зміни ухвалять обидві палати парламенту та підпише президент, вони набудуть чинності з 1 січня 2027 року. Окремі положення щодо транспортних засобів почнуть діяти з 1 січня 2028 року.

