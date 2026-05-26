В Україні хочуть оновити підходи до використання електричних мереж

НКРЕКП схвалила для громадського обговорення пакет проєктів нормативно-правових актів щодо імплементації положень Закону України № 4777-IX стосовно удосконалення функціонування енергетичних ринків, розвитку відновлюваної енергетики та посилення енергетичної стійкості держави.

Пакет змін передбачає оновлення механізмів приєднання до електричних мереж та нові підходи до використання існуючої мережевої інфраструктури для підвищення її доступності та ефективності.

Ключовими новаціями є:

запровадження механізму гнучкого приєднання до електричних мереж;

розділення дозволеної потужності на потужність відбору та потужність відпуску електричної енергії;

надання права оператору установок зберігання енергії (УЗЕ) встановити генеруючі установки;

запровадження ширших можливостей спільного приєднання (cable pooling);

підвищення прозорості формування технічних умов та процедур взаємодії між замовниками та операторами систем.

НКРЕКП підкреслює, що реалізація запропонованих рішень сприятиме більш ефективному використанню наявної мережевої інфраструктури, скороченню бар’єрів для реалізації нових енергетичних проєктів та формуванню більш прогнозованих умов для інвесторів і учасників ринку.

«Нові підходи до приєднання також створять умови для ефективнішої інтеграції генеруючих потужностей та УЗЕ, підвищенню гнучкості енергосистеми та посиленню її стійкості в умовах відновлення і розвитку енергетичного сектору України.

НКРЕКП запрошує учасників ринку, профільні асоціації, експертне середовище та інших заінтересованих осіб долучатися до громадського обговорення та надсилати свої зауваження і пропозиції до проєктів рішень у встановленому порядку», - додали у Комісії.

