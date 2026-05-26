  1. Законодавство

В Україні змінять КК та КПК: підкуп іноземних посадових осіб стане злочином

16:53, 26 травня 2026
Документ визначає, що кримінальна відповідальність настає за підкуп будь-яких іноземних посадовців чи членів міжнародних парламентських асамблей.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який імплементує приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Мова йде про законопроєкт № 15056 ««Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про запобігання корупції».

За документ проголосувало 237 народних депутатів.

Метою законопроєкту є уніфікація норм чинного національного законодавства з положеннями Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях для забезпечення її подальшого належного виконання.

Для досягнення вказаної мети пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про запобігання корупції», зокрема:

  • привести визначення поняття «посадова особа іноземної держави» у відповідність до термінології Конвенції;
  • уніфікувати положення кримінального законодавства щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до правонаступників юридичних осіб;
  • встановити, що під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про застосування обмежень щодо діяльності юридичної особи або відмову у застосуванні таких обмежень;
  • передбачити, що уповноважені особи юридичної особи, а саме фізичні особи, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи, договору, інструкцій або інших усних чи письмових дозволів мають право діяти від імені юридичної особи або представляти її інтереси, зобов’язані вживати заходів із запобігання корупції.

хабар законопроект кримінал

