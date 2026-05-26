Чоловік заявив, що ексдружина вимагає 10 тисяч за зустрічі з донькою, жінка – про викрадення дитини: що вирішив суд

17:54, 26 травня 2026
Розгляд справи стосувався аліментів, місця проживання дітей та порядку участі батька у вихованні.
Солом’янський районний суд міста Києва розглянув заяву відповідача про скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою суду від 29 серпня 2025 року у справі за позовом про стягнення аліментів на утримання дітей, визначення місця проживання дітей та способу участі батька у вихованні дітей, а також за зустрічним позовом.

Обставини справи № 760/19161/25

Між сторонами триває спір щодо стягнення аліментів, визначення місця проживання дітей та способу участі батька у їх вихованні.

Ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва від 29 серпня 2025 року, ухваленою за заявою відповідача, батьку було визначено час для спілкування з дітьми шляхом телефонного та відеоконференцзв’язку кожного понеділка, середи та п’ятниці з 19:00 до 20:00 години, у тому числі з донькою — у присутності матері.

Відповідач (батько) звернувся з заявою про скасування цих заходів. Він вказав, що колишня дружина систематично перешкоджала спілкуванню з дітьми, вимагала грошові кошти за можливість зустрічей та обмежувала спілкування. Зокрема, останнього разу вона вимагала 10 000 гривень за можливість провести час з донькою. Після перерахування коштів та поїздки батька з донькою на відпочинок 6 жовтня 2025 року, мати звернулася до поліції із заявою про те, що батько нібито викрав дитину. За результатами заяви поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрила кримінальне провадження № 12025100010002851 від 7 жовтня 2025 року за частиною другою статті 146 та частиною першою статті 382 Кримінального кодексу України.

Батько також зазначив, що донька з 6 жовтня 2025 року постійно проживає разом з ним за власним бажанням, на підтвердження чого надав висновки психологічних досліджень. Крім того, він вказав, що спілкування з сином у присутності матері є неефективним, оскільки мати постійно втручається в розмову, перебиває, налаштовує дитину проти нього та вчиняє психологічне насильство, що призводить до відчуження дитини від батька.

Що вирішив суд

Суд задовольнив заяву частково.

Скасовано вжиті заходи забезпечення позову в частині визначення часу для спілкування батька з донькою шляхом телефонного та відеоконференцзв’язку кожного понеділка, середи та п’ятниці з 19:00 до 20:00 години у присутності матері.

В іншій частині заяви щодо скасування заходів забезпечення позову стосовно спілкування з сином у присутності матері — відмовлено.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п’ятнадцяти днів з дня її проголошення.

