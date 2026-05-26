  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Мужчина заявил, что бывшая жена требует 10 тысяч за встречи с дочерью, женщина — о похищении ребенка: какое решение принял суд

17:54, 26 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рассмотрение дела касалось алиментов, места проживания детей и порядка участия отца в воспитании.
Мужчина заявил, что бывшая жена требует 10 тысяч за встречи с дочерью, женщина — о похищении ребенка: какое решение принял суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соломенский районный суд города Киева рассмотрел заявление ответчика об отмене мер обеспечения иска, принятых постановлением суда от 29 августа 2025 года по делу по иску о взыскании алиментов на содержание детей, определении места проживания детей и способа участия отца в воспитании детей, а также по встречному иску.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела № 760/19161/25

Между сторонами продолжается спор о взыскании алиментов, определении места проживания детей и способа участия отца в их воспитании.

Постановлением Соломенского районного суда г. Киева от 29 августа 2025 года, принятым по заявлению ответчика, отцу было определено время для общения с детьми посредством телефонной и видеоконференцсвязи каждый понедельник, среду и пятницу с 19:00 до 20:00 часов, в том числе с дочерью — в присутствии матери.

Ответчик (отец) подал заявление об отмене этих мер. Он указал, что бывшая жена систематически препятствовала общению с детьми, требовала денежные средства за возможность встреч и ограничивала общение. В частности, в последний раз она потребовала 10 000 гривен за возможность провести время с дочерью. После перечисления средств и поездки отца с дочерью на отдых 6 октября 2025 года мать обратилась в полицию с заявлением о том, что отец якобы похитил ребенка. По результатам заявления полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыла уголовное производство № 12025100010002851 от 7 октября 2025 года по части второй статьи 146 и части первой статьи 382 Уголовного кодекса Украины.

Отец также отметил, что дочь с 6 октября 2025 года постоянно проживает вместе с ним по собственному желанию, в подтверждение чего предоставил заключения психологических исследований. Кроме того, он указал, что общение с сыном в присутствии матери является неэффективным, поскольку мать постоянно вмешивается в разговор, перебивает, настраивает ребенка против него и совершает психологическое насилие, что приводит к отчуждению ребенка от отца.

Что решил суд

Суд удовлетворил заявление частично.

Отменены принятые меры обеспечения иска в части определения времени для общения отца с дочерью посредством телефонной и видеоконференцсвязи каждый понедельник, среду и пятницу с 19:00 до 20:00 часов в присутствии матери.

В остальной части ходатайства об отмене мер по обеспечению иска в отношении общения с сыном в присутствии матери — отказано.

Постановление может быть обжаловано непосредственно в Киевский апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его оглашения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Киев

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд разрешил взыскать с руководителя более 1,6 млн грн за незаконное увольнение директора управления

Верховный Суд подтвердил право работодателя в порядке регресса взыскать с должностного лица все расходы из-за незаконного увольнения работника.

Продать общее имущество без нотариального согласия больше не получится: новые правила для супругов

Распоряжение совместным имуществом возможно только после нотариального оформления согласия второго супруга.

Верховный Суд объяснил, почему должники не могут снять старые аресты через обычный иск

Что делать должнику, который оплатил долг десятилетней давности, но имущество до сих пор под арестом, а материалы исполнительного производства давно уничтожены.

Малые производители электроэнергии получили возможность добровольного доступа к аукционам

Правительство меняет модель доступа для малых производителей электроэнергии: производители на объектах распределенной генерации могут присоединяться к аукционам на добровольных началах.

Критические предприятия могут потерять бронирование: Кабмин пересмотрит статусы и квоты для совместителей

Кабмин поднял уровень минимальной зарплаты для забронированных работников: сколько теперь будет стоить бизнесу отсрочка для сотрудника.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]