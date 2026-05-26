Мужчина заявил, что бывшая жена требует 10 тысяч за встречи с дочерью, женщина — о похищении ребенка: какое решение принял суд

Рассмотрение дела касалось алиментов, места проживания детей и порядка участия отца в воспитании.

Соломенский районный суд города Киева рассмотрел заявление ответчика об отмене мер обеспечения иска, принятых постановлением суда от 29 августа 2025 года по делу по иску о взыскании алиментов на содержание детей, определении места проживания детей и способа участия отца в воспитании детей, а также по встречному иску.

Обстоятельства дела № 760/19161/25

Между сторонами продолжается спор о взыскании алиментов, определении места проживания детей и способа участия отца в их воспитании.

Постановлением Соломенского районного суда г. Киева от 29 августа 2025 года, принятым по заявлению ответчика, отцу было определено время для общения с детьми посредством телефонной и видеоконференцсвязи каждый понедельник, среду и пятницу с 19:00 до 20:00 часов, в том числе с дочерью — в присутствии матери.

Ответчик (отец) подал заявление об отмене этих мер. Он указал, что бывшая жена систематически препятствовала общению с детьми, требовала денежные средства за возможность встреч и ограничивала общение. В частности, в последний раз она потребовала 10 000 гривен за возможность провести время с дочерью. После перечисления средств и поездки отца с дочерью на отдых 6 октября 2025 года мать обратилась в полицию с заявлением о том, что отец якобы похитил ребенка. По результатам заявления полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыла уголовное производство № 12025100010002851 от 7 октября 2025 года по части второй статьи 146 и части первой статьи 382 Уголовного кодекса Украины.

Отец также отметил, что дочь с 6 октября 2025 года постоянно проживает вместе с ним по собственному желанию, в подтверждение чего предоставил заключения психологических исследований. Кроме того, он указал, что общение с сыном в присутствии матери является неэффективным, поскольку мать постоянно вмешивается в разговор, перебивает, настраивает ребенка против него и совершает психологическое насилие, что приводит к отчуждению ребенка от отца.

Что решил суд

Суд удовлетворил заявление частично.

Отменены принятые меры обеспечения иска в части определения времени для общения отца с дочерью посредством телефонной и видеоконференцсвязи каждый понедельник, среду и пятницу с 19:00 до 20:00 часов в присутствии матери.

В остальной части ходатайства об отмене мер по обеспечению иска в отношении общения с сыном в присутствии матери — отказано.

Постановление может быть обжаловано непосредственно в Киевский апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его оглашения.

