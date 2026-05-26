Когда для получения паспорта может понадобиться суд – в Миграционной службе рассказали реальную историю

18:23, 26 мая 2026
49-летний мужчина впервые получил ID-карту после потери советского паспорта и невозможности идентификации без судебного решения.
В Миграционной службе Кировоградской и Черкасской областей сообщили о случае, когда для оформления паспорта гражданина Украины пришлось обращаться в суд.

Как отметили в службе, 49-летний Роман Владимирович впервые получил паспорт гражданина Украины в форме ID-карты. Ранее у него был только паспорт гражданина бывшего СССР образца 1974 года, который впоследствии был утерян.

Для оформления документа мужчина обратился в Звенигородский отдел Центрально-Южного межрегионального управления Государственной миграционной службы.

Выяснилось, что господин Роман родился и до 2013 года проживал в Автономной Республике Крым, где и получил паспорт советского образца. Сам документ он там же потерял. В результате в архивах миграционной службы отсутствуют какие-либо сведения о его предыдущем оформлении: не сохранилось ни заявлений, ни соответствующих записей в реестрах. Из-за этого идентифицировать личность в стандартном порядке было невозможно.

Выход из ситуации нашли через суд — личность мужчины установили в судебном порядке. На основании решения суда и свидетельства о рождении сотрудники миграционной службы оформили ему паспорт гражданина Украины в форме ID-карты.

