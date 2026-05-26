Рустем Умеров неожиданно прибыл в Берлин: что и с кем будет обсуждать

Визит проходит на фоне обострения ситуации с безопасностью после новых российских угроз ударов по Киеву.

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров неожиданно прибыл в Берлин для проведения закрытых переговоров с советниками по вопросам национальной безопасности стран группы E3 — Германии, Франции и Великобритании, пишет Politico.

Переговоры проходят в конфиденциальном формате. Представитель канцлера Германии Фридриха Мерца отказался комментировать встречу, сославшись именно на ее закрытый характер.

В Politico отметили, что переговоры проходят в критический момент после массированной атаки России на Киев и новых заявлений Москвы о «последовательных и системных ударах» по украинской столице.

Позже представительница Умерова Диана Давитян подтвердила журналистам, что министр работает в Берлине.

По ее словам, одной из встреч стали переговоры с немецким коллегой Гюнтером Зауттером.

Стороны обсуждали вопросы безопасности, переговорный процесс, а также оборонное сотрудничество между Украиной и Германией, в частности реализацию Drone Deal.

В то же время Давитян опровергла информацию о якобы «экстренном характере» переговоров.

«Нет никакой экстренной встречи. Обычная плановая работа с европейскими коллегами. Вчера был Брюссель, сегодня Берлин. Также на этой неделе будут еще несколько европейских столиц», — заявила представительница.

