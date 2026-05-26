  1. В Украине

Рустем Умеров неожиданно прибыл в Берлин: что и с кем будет обсуждать

18:34, 26 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Визит проходит на фоне обострения ситуации с безопасностью после новых российских угроз ударов по Киеву.
Рустем Умеров неожиданно прибыл в Берлин: что и с кем будет обсуждать
Фото: Global Look Press
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров неожиданно прибыл в Берлин для проведения закрытых переговоров с советниками по вопросам национальной безопасности стран группы E3 — Германии, Франции и Великобритании, пишет Politico.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Переговоры проходят в конфиденциальном формате. Представитель канцлера Германии Фридриха Мерца отказался комментировать встречу, сославшись именно на ее закрытый характер.

В Politico отметили, что переговоры проходят в критический момент после массированной атаки России на Киев и новых заявлений Москвы о «последовательных и системных ударах» по украинской столице.

Позже представительница Умерова Диана Давитян подтвердила журналистам, что министр работает в Берлине.

По ее словам, одной из встреч стали переговоры с немецким коллегой Гюнтером Зауттером.

Стороны обсуждали вопросы безопасности, переговорный процесс, а также оборонное сотрудничество между Украиной и Германией, в частности реализацию Drone Deal.

В то же время Давитян опровергла информацию о якобы «экстренном характере» переговоров.

«Нет никакой экстренной встречи. Обычная плановая работа с европейскими коллегами. Вчера был Брюссель, сегодня Берлин. Также на этой неделе будут еще несколько европейских столиц», — заявила представительница.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Украина

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд разрешил взыскать с руководителя более 1,6 млн грн за незаконное увольнение директора управления

Верховный Суд подтвердил право работодателя в порядке регресса взыскать с должностного лица все расходы из-за незаконного увольнения работника.

Продать общее имущество без нотариального согласия больше не получится: новые правила для супругов

Распоряжение совместным имуществом возможно только после нотариального оформления согласия второго супруга.

Верховный Суд объяснил, почему должники не могут снять старые аресты через обычный иск

Что делать должнику, который оплатил долг десятилетней давности, но имущество до сих пор под арестом, а материалы исполнительного производства давно уничтожены.

Малые производители электроэнергии получили возможность добровольного доступа к аукционам

Правительство меняет модель доступа для малых производителей электроэнергии: производители на объектах распределенной генерации могут присоединяться к аукционам на добровольных началах.

Критические предприятия могут потерять бронирование: Кабмин пересмотрит статусы и квоты для совместителей

Кабмин поднял уровень минимальной зарплаты для забронированных работников: сколько теперь будет стоить бизнесу отсрочка для сотрудника.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]