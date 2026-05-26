Обжалование действий частного исполнителя – куда обращаться и какие сроки действуют

Участники исполнительного производства могут обращаться в суд или в контролирующие органы в зависимости от характера решения исполнителя.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве юстиции разъяснили, куда обращаться и в какие сроки можно обжаловать решение, действия или бездействие частного исполнителя, а также как осуществляется контроль в период военного положения.

Исполнительное производство является завершающей стадией судебного процесса и обеспечивает принудительное исполнение решений судов или других органов. Оно состоит из совокупности действий уполномоченных лиц, обеспечивающих фактическое восстановление нарушенных прав и интересов.

За принудительное исполнение решений отвечают государственные и частные исполнители. В случае возникновения сомнений относительно законности их действий участники исполнительного производства имеют право на обжалование в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве» и Законом Украины «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов».

Речь идет об обжаловании решений, действий или бездействия именно частного исполнителя.

Куда подавать жалобу

Если обжалуются решения, действия или бездействие частного исполнителя при исполнении судебного решения, в частности постановления о взыскании основного вознаграждения, расходов исполнительного производства или штрафов, жалоба подается в суд, выдавшего исполнительный документ.

В случае, когда частный исполнитель исполняет решение другого органа или должностного лица, обжалование осуществляется в административном суде.

Сроки обжалования

Обжаловать решение, действия или бездействие исполнителя можно:

в течение 10 рабочих дней — с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав;

в течение 3 рабочих дней — если речь идет об обжаловании постановления об отложении исполнительных действий.

Обращение в Совет частных исполнителей Украины

Участники исполнительного производства также могут обратиться в Совет частных исполнителей Украины.

Совет проверяет соблюдение частным исполнителем:

Кодекса профессиональной этики;

устава Ассоциации частных исполнителей Украины;

решений органов самоуправления частных исполнителей.

Для проверки Совет направляет исполнителю письменный запрос. У него есть 15 календарных дней для предоставления объяснений и документов.

В течение 30 рабочих дней Совет рассматривает материалы и определяет, имеются ли признаки дисциплинарного проступка, после чего решает вопрос об обращении в Дисциплинарную комиссию частных исполнителей.

Что изменилось во время военного положения

Во время военного положения плановые и внеплановые проверки деятельности частных исполнителей Министерством юстиции не проводятся.

В то же время действует отдельный механизм реагирования: Минюст может приостановить деятельность частного исполнителя на срок до одного месяца в случае грубого нарушения законодательства о принудительном исполнении решений. Такое решение принимается по представлению соответствующего структурного подразделения Министерства юстиции и с согласия не менее пяти членов Дисциплинарной комиссии.

Кроме того, в период военного положения постановления и другие процессуальные документы частного исполнителя могут быть отменены по обращению стороны исполнительного производства или лица, чьи права нарушены. Это осуществляется соответствующим решением руководителя структурного подразделения Минюста или лица, исполняющего его обязанности, если документы противоречат законодательству и по данному спору нет открытого судебного разбирательства между теми же сторонами.

Как контролируют исполнителей во время войны

Контроль за деятельностью частных исполнителей во время военного положения осуществляется на основе данных автоматизированной системы исполнительного производства. Порядок такого контроля определен приказом Министерства юстиции от 22.10.2018 № 3284/5.

Может ли исполнитель самостоятельно отменить свое постановление

Во время военного положения частный исполнитель может самостоятельно отменить собственное постановление или другой процессуальный документ (или их часть) по заявлению стороны исполнительного производства или по собственной инициативе, если для этого есть основания.

В Минюсте также отмечают: перед обращением в суд или Министерство юстиции стоит собрать все документы, подтверждающие возможные нарушения — постановления, переписку, уведомления, банковские документы. Это поможет полно и объективно рассмотреть обстоятельства дела.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.