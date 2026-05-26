В Швеции планируют вдвое удешевить месячные проездные на общественный транспорт

19:52, 26 мая 2026
Правительство предлагает на полгода снизить стоимость проезда в общественном транспорте на 50% и компенсировать расходы регионам в рамках антикризисного пакета.
Правое правительство Швеции готовит план снижения тарифов на общественный транспорт на фоне энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Göteborgs-Posten.

По информации издания, стоимость месячных проездных билетов в системе общественного транспорта может быть снижена примерно на 50% в течение шести месяцев. Правительство планирует подать соответствующее предложение в качестве дополнительных изменений в бюджет и профинансировать его за счет заимствований.

Согласно плану, новые тарифы будут действовать с 1 июля по 31 декабря. На реализацию инициативы предусмотрено около 6,5 миллиарда крон, которые входят в более широкий пакет на 17,5 миллиарда крон, направленный на поддержку домохозяйств на фоне высоких цен на топливо и последствий войны в Иране.

Также уже известно о запланированном снижении налога на бензин и дизельное топливо почти на три кроны за литр. Параллельно правительство рассматривает дополнительные меры поддержки населения, среди которых отдельно обсуждается удешевление общественного транспорта.

Модель внедрения предполагает, что регионы самостоятельно снизят цену месячных проездных на 50% с 1 июля, после чего смогут подать заявку на государственную компенсацию. Окончательные условия компенсации — полное или частичное возмещение расходов — пока не определены.

Месячный проездной Västtrafik для зоны A, охватывающей Гетеборг, Мельндаль, Партилле и Экере, после запланированного снижения будет стоить 430 крон. При этом не учитывается действующая муниципальная скидка для зарегистрированных жителей Гетеборга в размере 140 крон.

