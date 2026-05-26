Минздрав предупредил украинцев: деньги на «Скрининг здоровья 40+» могут «сгореть»

В Минздраве сообщили о сроках использования средств на «Скрининг здоровья 40+».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Средства на «Скрининг здоровья 40+», полученные до 1 мая, необходимо использовать до 30 июня. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

«Теперь действуют четкие сроки для прохождения обследования. Если вы получили средства до 1 мая 2026 года — пройдите обследование до 30 июня 2026 года. Если вы подали заявку после 1 мая 2026 года — средства будут доступны ровно два месяца с момента зачисления», — говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что если средства не будут использованы до указанной даты, они автоматически вернутся в госбюджет.

Пройти обследование в рамках программы «Скрининг здоровья 40+» можно в 2089 медицинских учреждениях Украины. Записаться на визит можно по ссылке screening.moz.gov.ua.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.