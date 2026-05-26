ВЛК в 2026 году: какие категории годности устанавливаются и что они означают

Военно-медицинские комиссии составляют заключения в соответствии с утвержденным классификатором заболеваний и определяют четыре основные категории годности к службе.

В Запорожском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки отмечают, что заключения ВЛК формируются в соответствии с расписанием болезней, утвержденным приказом Министерства обороны Украины №402.

Основные заключения военно-медицинских комиссий

По состоянию на 2026 год могут устанавливаться следующие категории годности:

Годен к военной службе

Лицо признается полностью годным без ограничений по прохождению службы. Оно может выполнять обязанности на любых должностях, в том числе в боевых подразделениях.

Годен к службе в подразделениях обеспечения

Такое заключение выдается при наличии ограничений по состоянию здоровья. Служба возможна в подразделениях обеспечения, учебных заведениях, медицинских подразделениях, а также в сферах логистики, связи и охраны.

Непригоден к военной службе

Устанавливается при наличии заболеваний, которые делают невозможным прохождение службы. В таком случае военнослужащие подлежат увольнению, а военнообязанные исключаются из воинского учета.

Временно негодный

Такое заключение выносится на период лечения после болезни, травмы или ранения. Устанавливается срок повторного осмотра от 1 до 12 месяцев. В течение этого времени призыв не проводится.

Негоден с повторным осмотром через 6-12 месяцев

Применяется в случаях, требующих длительного лечения или реабилитации. В таком случае лицо освобождается от службы, но остается на воинском учете и проходит повторный осмотр в установленный срок.

