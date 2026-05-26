Руководитель юрфирмы годами унижал сотрудниц из-за бесплодия, внешности и веса — но избежал наказания после 40 жалоб

Юриста из Лондона признали виновным в десятках случаев буллинга и неприемлемого поведения, однако он избежал сурового наказания.

В Великобритании разгорелся скандал вокруг владельца юридической фирмы, которого бывшие сотрудницы обвинили в многолетних унижениях, оскорблениях и сексуальных намеках. Несмотря на то, что дисциплинарный трибунал подтвердил более 40 случаев ненадлежащего поведения, юристу все же позволили продолжить карьеру.

Речь идет о владельце лондонской компании Джоне Кишине Навани. Во время слушаний бывшие сотрудницы рассказали, что руководитель кричал на подчиненных, высмеивал их личные проблемы, делал сексистские и расистские комментарии, а также позволял себе неуместные шутки и психологическое давление.

Об этом указывается в решении Solicitors Disciplinary Tribunal — независимого дисциплинарного органа, который рассматривает дела в отношении британских солиситоров.

В решении трибунала отмечается, что такое поведение продолжалось годами и сопровождалось злоупотреблением властью в отношении младших сотрудников. Одна из женщин заявила, что чувствовала себя «напуганной и загнанной в ловушку» после общения с начальником.

Сотрудницы рассказали об унижениях и психологическом давлении

Одна из бывших сотрудниц рассказала, что руководитель требовал объяснить причину ее визита к врачу. Когда она призналась, что имеет проблемы с зачатием ребенка, он ответил, что ей «по крайней мере не понадобится декретный отпуск». Женщина заявила, что это ее глубоко оскорбило.

Другая сотрудница сообщила, что после похорон дедушки начальник спросил, привезла ли она ему «вкусняшки». Еще одна женщина заявила, что Навани высмеивал ее из-за экземы и говорил, что она выглядит «отвратительно».

Также сотрудницы жаловались на сексистские шутки, расистские высказывания и постоянное психологическое давление. По словам одной из заявительниц, руководитель регулярно задавал личные вопросы, делал комментарии о внешности и предлагал встречаться после работы.

Скандал после корпоратива и обвинения в домогательствах

Отдельно трибунал рассматривал эпизод после корпоратива в 2018 году. Сотрудница заявила, что Навани вместо того, чтобы отвезти ее домой, привез к себе в квартиру и просил поцеловать его. Часть этого эпизода трибунал не признал доказанной, однако в целом показания женщин назвали правдивыми и убедительными.

Сам юрист все обвинения отрицал. Вместе с тем трибунал пришел к выводу, что его объяснения были противоречивыми и неубедительными.

Почему юриста не лишили права работать

Несмотря на серьезность нарушений, Навани не лишили права работать. Ему назначили годичное отстранение от практики, но условно — с испытательным сроком на два года. Также ему запретили проводить собеседования и участвовать в дисциплинарных проверках в юридических компаниях.

В решении трибунала указано, что окончательное лишение лицензии признали «непропорциональным наказанием», поскольку дело не касалось мошенничества или денег клиентов.

