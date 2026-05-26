С 1 сентября бесплатные горячие обеды должны получать ученики 1–11 классов по всей стране, — Свириденко

19:38, 26 мая 2026
Правительство уже распределило 1 млрд грн на модернизацию 73 пищеблоков в школах по всей Украине.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что провела совещание с руководителями ОВА и синхронизировала работу по выполнению приоритетов Правительства в регионах.

По ее словам, сфокусировались на ключевых темах: оборона, энергетика, подготовка к следующему отопительному сезону.

Отдельно обсудили готовность регионов к следующему этапу реформы школьного питания.

«С 1 сентября горячие обеды должны получать ученики 1–11 классов по всей Украине. Сегодня бесплатное питание уже обеспечено для всех детей в прифронтовых громадах и учеников 1–4 классов во всех областях», — сказала она.

По словам главы правительства, уже был распределен 1 млрд грн на модернизацию 73 пищеблоков в школах по всей Украине.

«Школьное питание — это не только о социальной поддержке, но и о развитии местной экономики, рабочих местах и поддержке украинских производителей», — добавила она.

Юлия Свириденко

