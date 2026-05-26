С 1 сентября бесплатные горячие обеды должны получать ученики 1–11 классов по всей стране, — Свириденко
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что провела совещание с руководителями ОВА и синхронизировала работу по выполнению приоритетов Правительства в регионах.
По ее словам, сфокусировались на ключевых темах: оборона, энергетика, подготовка к следующему отопительному сезону.
Отдельно обсудили готовность регионов к следующему этапу реформы школьного питания.
«С 1 сентября горячие обеды должны получать ученики 1–11 классов по всей Украине. Сегодня бесплатное питание уже обеспечено для всех детей в прифронтовых громадах и учеников 1–4 классов во всех областях», — сказала она.
По словам главы правительства, уже был распределен 1 млрд грн на модернизацию 73 пищеблоков в школах по всей Украине.
«Школьное питание — это не только о социальной поддержке, но и о развитии местной экономики, рабочих местах и поддержке украинских производителей», — добавила она.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.