Правила формирования состава суда: какие дела в Украине рассматривают коллегиально, а какие — единолично

20:09, 26 мая 2026
Порядок формирования состава суда зависит от вида процесса, сложности дела, категории спора и стадии судебного разбирательства.
Рассмотрение судебных дел может осуществляться как единолично судьей, так и коллегиально. Порядок формирования состава суда определяется процессуальным законодательством и зависит от вида производства, особенностей дела и стадии судебного рассмотрения.

В гражданском судопроизводстве дела в суде первой инстанции, как правило, рассматриваются одним судьей. Такое правило закреплено в ч. 1 ст. 34 ГПК Украины. Вместе с тем, ч. 2 ст. 34 ГПК Украины предусматривает, что в отдельных случаях, определенных законом, рассмотрение гражданских дел в первой инстанции осуществляется коллегиально — в составе одного судьи и двух присяжных.

Апелляционное рассмотрение гражданских дел, согласно ч. 3 ст. 34 ГПК Украины, проводится коллегией из трех судей. Отдельно законодательством определено, что дела о признании активов необоснованными и их последующем взыскании в доход государства рассматриваются коллегией из трех судей Высшим антикоррупционным судом в соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 34 ГПК Украины. Такие разъяснения предоставляет Херсонский апелляционный суд.

В хозяйственном процессе действует аналогичный подход. Согласно ч. 1 ст. 33 ХПК Украины, дела в судах первой инстанции рассматриваются судьей единолично, кроме случаев, предусмотренных кодексом. Эта же норма предусматривает, что любое дело, относящееся к подсудности суда первой инстанции, в зависимости от категории и сложности, может рассматриваться коллегиально в составе трех судей, кроме дел приказного и упрощенного искового производства.

Согласно ч. 3 ст. 33 ХПК Украины, апелляционный пересмотр осуществляется коллегией из трех судей, а в соответствии с ч. 5 ст. 33 ХПК Украины в определенных кодексом случаях кассационный пересмотр осуществляется палатой, объединенной палатой или Большой Палатой Верховного Суда.

В административном судопроизводстве общее правило установлено ч. 1 ст. 32 КАС Украины: все административные дела в суде первой инстанции, кроме случаев, установленных кодексом, рассматриваются и решаются судьей единолично.

В то же время ч. 1 ст. 33 КАС Украины прямо определяет отдельные категории дел, которые в первой инстанции рассматриваются коллегией в составе трех судей, в частности дела об обжаловании решений, действий или бездействия Кабинета Министров Украины, Национального банка Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, окружной избирательной комиссии. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 33 КАС Украины любое другое дело, в зависимости от категории и сложности, также может быть рассмотрено коллегиально в составе трех судей, кроме дел, рассматриваемых в порядке упрощенного искового производства.

В уголовном процессе основное правило содержится в ч. 1 ст. 31 УПК Украины: уголовное производство в суде первой инстанции осуществляется судьей единолично, кроме случаев, предусмотренных данной статьей.

Вместе с тем ч. 2 ст. 31 УПК Украины предусматривает, что уголовное производство в первой инстанции осуществляется коллегиально судом в составе трех судей только по ходатайству обвиняемого относительно определенных законом категорий преступлений, в частности тех, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более десяти лет, а также в отношении отдельных специальных субъектов.

