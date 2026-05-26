Прожиточный минимум поднимут до 10 тысяч грн, а должностным лицам закрепят «потолок» зарплат на уровне военных

11:10, 26 мая 2026
Украинцам готовят новые выплаты уже в этом году: в Раде предлагают повысить прожиточный минимум, минимальную пенсию и зарплату.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает изменить показатели прожиточного минимума в Государственном бюджете Украины на 2026 год, а также повысить минимальную пенсию, минимальную зарплату и денежное обеспечение военнослужащих.

По словам депутатов-инициаторов документа, действующие бюджетные показатели существенно ниже ожидаемых фактических уровней прожиточного минимума, что, по их мнению, приводит к сужению социальных гарантий граждан и противоречит Конституции Украины.

В связи с этим законопроект предлагает установить в 2026 году поэтапное повышение прожиточного минимума в зависимости от квартала.

В частности, для одного человека в расчете на месяц он может составлять:

  • с 1 января - 3209 гривен,
  • с 1 июля - 9906 гривен,
  • с 1 октября – 10180 гривен.

Также предусмотрено повышение для основных социальных и демографических групп населения, в частности детей разных возрастных категорий, трудоспособных лиц и пенсионеров.

Для детей до 6 лет:

  • с 1 января - 2817 гривен,
  • с 1 июля - 7858 гривен,
  • с 1 октября - 8074 гривен.

Для детей от 6 до 18 лет:

  • с 1 января - 3512 гривен,
  • с 1 июля - 10035 гривен,
  • с 1 октября -10312 гривен.

Для трудоспособных лиц:

  • с 1 января - 3328 гривен,
  • с 1 июля - 11833 гривен,
  • с 1 октября – 12160 гривен.

Для лиц, утративших трудоспособность:

  • с 1 января - 2595 гривен,
  • с 1 июля - 7387 гривен,
  • с 1 октября - 7591 гривна.

Минимальный размер пенсии по возрасту в 2026 году хотят установить:

  • с 1 июля – 7 387 гривен,
  • с 1 октября – 7 591 гривна.

Что касается минимальной заработной платы, то предусмотрено:

в месячном размере:

  • с 1 января 2026 года – 8647 гривен,
  • с 1 июля 2026 года – 11183 гривен,
  • с 1 октября – 12160 гривен;

в почасовом размере:

  • с 1 января 2026 года – 52,22 гривны,
  • с 1 июля 2026 года - 64,16 гривны,
  • с 1 октября 2026 года – 72,17 гривны в месяц.

Документ также предусматривает повышение основного денежного обеспечения военнослужащих с 1 июня 2026 года в 1,5 раза.

Помимо социальных выплат, инициатива также содержит предложения относительно:

  • введения ограничений заработных плат в государственном секторе экономики;
  • проведения репрофайлинга облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), находящихся в собственности НБУ;
  • повышения ставки налога на прибыль предприятий для целей налогообложения прибыли банков до 75 процентов.

В отличие от основного законопроекта № 15224 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны» данным проектом №1 5224-5 не предусматривается направление средств, предусмотренных на обеспечение сектора безопасности и обороны, в Резервный фонд.

Что известно об ограничении зарплат для части чиновников

Документом предусмотрено, что в период военного положения (и еще 30 дней после его завершения) предлагается ввести ограничения на максимальные зарплаты для части чиновников и руководителей государственных компаний.

В частности, предусмотрено, что максимальная месячная зарплата или денежное обеспечение не может быть выше, чем зарплата военнослужащего рядового состава (первого тарифного разряда), включая боевые выплаты за участие в боевых действиях.

При расчете «потолка» зарплаты не учитываются:

  • больничные выплаты;
  • помощь на оздоровление;
  • оплата отпуска.

Ограничение не применяется к:

  • судьям и судьям Конституционного Суда Украины;
  • военным и другим силовым формированиям.

Перечень должностей, на которые будет распространяться это ограничение, должен определить Кабинет Министров.

Где планируют брать деньги

В пояснительной записке отмечается, что реализация изменений может быть обеспечена за счет дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней налога на доходы физических лиц, дополнительных доходов вследствие недопущения сокрытия налогов и сборов, а также за счет сокращения расходов из бюджетов на непервоочередные мероприятия.

