Прожиточный минимум поднимут до 10 тысяч грн, а должностным лицам закрепят «потолок» зарплат на уровне военных
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает изменить показатели прожиточного минимума в Государственном бюджете Украины на 2026 год, а также повысить минимальную пенсию, минимальную зарплату и денежное обеспечение военнослужащих.
По словам депутатов-инициаторов документа, действующие бюджетные показатели существенно ниже ожидаемых фактических уровней прожиточного минимума, что, по их мнению, приводит к сужению социальных гарантий граждан и противоречит Конституции Украины.
В связи с этим законопроект предлагает установить в 2026 году поэтапное повышение прожиточного минимума в зависимости от квартала.
В частности, для одного человека в расчете на месяц он может составлять:
- с 1 января - 3209 гривен,
- с 1 июля - 9906 гривен,
- с 1 октября – 10180 гривен.
Также предусмотрено повышение для основных социальных и демографических групп населения, в частности детей разных возрастных категорий, трудоспособных лиц и пенсионеров.
Для детей до 6 лет:
- с 1 января - 2817 гривен,
- с 1 июля - 7858 гривен,
- с 1 октября - 8074 гривен.
Для детей от 6 до 18 лет:
- с 1 января - 3512 гривен,
- с 1 июля - 10035 гривен,
- с 1 октября -10312 гривен.
Для трудоспособных лиц:
- с 1 января - 3328 гривен,
- с 1 июля - 11833 гривен,
- с 1 октября – 12160 гривен.
Для лиц, утративших трудоспособность:
- с 1 января - 2595 гривен,
- с 1 июля - 7387 гривен,
- с 1 октября - 7591 гривна.
Минимальный размер пенсии по возрасту в 2026 году хотят установить:
- с 1 июля – 7 387 гривен,
- с 1 октября – 7 591 гривна.
Что касается минимальной заработной платы, то предусмотрено:
в месячном размере:
- с 1 января 2026 года – 8647 гривен,
- с 1 июля 2026 года – 11183 гривен,
- с 1 октября – 12160 гривен;
в почасовом размере:
- с 1 января 2026 года – 52,22 гривны,
- с 1 июля 2026 года - 64,16 гривны,
- с 1 октября 2026 года – 72,17 гривны в месяц.
Документ также предусматривает повышение основного денежного обеспечения военнослужащих с 1 июня 2026 года в 1,5 раза.
Помимо социальных выплат, инициатива также содержит предложения относительно:
- введения ограничений заработных плат в государственном секторе экономики;
- проведения репрофайлинга облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), находящихся в собственности НБУ;
- повышения ставки налога на прибыль предприятий для целей налогообложения прибыли банков до 75 процентов.
В отличие от основного законопроекта № 15224 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны» данным проектом №1 5224-5 не предусматривается направление средств, предусмотренных на обеспечение сектора безопасности и обороны, в Резервный фонд.
Что известно об ограничении зарплат для части чиновников
Документом предусмотрено, что в период военного положения (и еще 30 дней после его завершения) предлагается ввести ограничения на максимальные зарплаты для части чиновников и руководителей государственных компаний.
В частности, предусмотрено, что максимальная месячная зарплата или денежное обеспечение не может быть выше, чем зарплата военнослужащего рядового состава (первого тарифного разряда), включая боевые выплаты за участие в боевых действиях.
При расчете «потолка» зарплаты не учитываются:
- больничные выплаты;
- помощь на оздоровление;
- оплата отпуска.
Ограничение не применяется к:
- судьям и судьям Конституционного Суда Украины;
- военным и другим силовым формированиям.
Перечень должностей, на которые будет распространяться это ограничение, должен определить Кабинет Министров.
Где планируют брать деньги
В пояснительной записке отмечается, что реализация изменений может быть обеспечена за счет дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней налога на доходы физических лиц, дополнительных доходов вследствие недопущения сокрытия налогов и сборов, а также за счет сокращения расходов из бюджетов на непервоочередные мероприятия.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.