Одессу готовят к круговой обороне, — Силы ТрО «Юг»

Военные устанавливают «зубы дракона», колючую проволоку и другие заграждения.

В Одесской области идет масштабное укрепление оборонных позиций вокруг города. На подступах к Одессе обустраивают противотанковые рвы, блиндажи и другие фортификационные сооружения, призванные усилить защиту региона. Так Одессу готовят к круговой обороне. Об этом сообщили в региональном управлении Сил территориальной обороны «Юг»

Также вокруг Одессы устанавливается колючая проволока, противотанковые заграждения типа «зубы дракона» и специальные инженерные препятствия. Такие меры направлены на усиление защиты города и подготовку возможных угроз со стороны российских войск.

Военные и инженерные работы проводятся в рамках подготовки обороны южного региона и имеют целью усложнить любые потенциальные попытки прорыва или десантных операций противника.

