Во Львове мужчина на автомобиле Skoda наехал на полицейского во время проверки

Мужчину остановили, так как он вел себя подозрительно и, вероятно, выкапывал «закладки».

Во Львовской области правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, совершил умышленный наезд на полицейского во время проверки. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Происшествие произошло 23 мая около 23:00. Во время отработки территории полицейские батальона полиции особого назначения обнаружили мужчину, который вел себя подозрительно и, вероятно, выкапывал «закладки».

Во время проверки документов 33-летний мужчина, по данным полиции, умышленно наехал автомобилем Skoda Superb на 28-летнего старшего лейтенанта полиции и скрылся с места происшествия. Правоохранителя, получившего телесные повреждения, госпитализировали.

После инцидента в области была введена специальная операция по розыску мужчины. Уже на следующий день, 24 мая, около 17:30 его задержали в порядке ст. 615 УПК Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 УК Украины (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев).

Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

