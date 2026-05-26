Депутаты смогут не являться в суд из-за заседания совета — в УПК планируют расширить перечень уважительных причин

09:42, 26 мая 2026
Новый законопроект предусматривает расширение понятия «уважительные причины» в уголовно-процессуальном законодательстве.
В Верховной Раде рассмотрят проект закона о внесении изменений в статью 138 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно уточнения уважительных причин неявки лица по вызову в суд (регистрационный номер 15249).

Законопроект предлагает уточнить перечень «уважительных причин» неявки лица по вызову в суд, предусмотренный статьей 138 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас в статье уже есть перечень причин, среди которых:

  • задержание или отбывание наказания;
  • ограничение свободы передвижения;
  • обстоятельства непреодолимой силы;
  • командировка или поездка;
  • тяжелая болезнь;
  • смерть близких;
  • несвоевременное получение повестки;
  • другие обстоятельства, объективно делающие явку невозможной.

Изменениями предлагается дополнить пункт о «прочих обстоятельствах» отдельной нормой, которая прямо признает уважительной причиной:

  • участие народного депутата Украины или депутата местного совета в заседании соответствующего совета или его органа, в состав которого он избран, если именно депутат определяет место, дату и время такого заседания.

То есть депутаты смогут официально ссылаться на участие в заседании совета как на уважительную причину неявки в суд или на другой процессуальный вызов.

