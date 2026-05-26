Депутаты смогут не являться в суд из-за заседания совета — в УПК планируют расширить перечень уважительных причин
В Верховной Раде рассмотрят проект закона о внесении изменений в статью 138 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно уточнения уважительных причин неявки лица по вызову в суд (регистрационный номер 15249).
Законопроект предлагает уточнить перечень «уважительных причин» неявки лица по вызову в суд, предусмотренный статьей 138 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Сейчас в статье уже есть перечень причин, среди которых:
- задержание или отбывание наказания;
- ограничение свободы передвижения;
- обстоятельства непреодолимой силы;
- командировка или поездка;
- тяжелая болезнь;
- смерть близких;
- несвоевременное получение повестки;
- другие обстоятельства, объективно делающие явку невозможной.
Изменениями предлагается дополнить пункт о «прочих обстоятельствах» отдельной нормой, которая прямо признает уважительной причиной:
- участие народного депутата Украины или депутата местного совета в заседании соответствующего совета или его органа, в состав которого он избран, если именно депутат определяет место, дату и время такого заседания.
То есть депутаты смогут официально ссылаться на участие в заседании совета как на уважительную причину неявки в суд или на другой процессуальный вызов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.