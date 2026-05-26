Депутаты смогут не являться в суд из-за заседания совета — в УПК планируют расширить перечень уважительных причин

Новый законопроект предусматривает расширение понятия «уважительные причины» в уголовно-процессуальном законодательстве.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде рассмотрят проект закона о внесении изменений в статью 138 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно уточнения уважительных причин неявки лица по вызову в суд (регистрационный номер 15249).

Законопроект предлагает уточнить перечень «уважительных причин» неявки лица по вызову в суд, предусмотренный статьей 138 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас в статье уже есть перечень причин, среди которых:

задержание или отбывание наказания;

ограничение свободы передвижения;

обстоятельства непреодолимой силы;

командировка или поездка;

тяжелая болезнь;

смерть близких;

несвоевременное получение повестки;

другие обстоятельства, объективно делающие явку невозможной.

Изменениями предлагается дополнить пункт о «прочих обстоятельствах» отдельной нормой, которая прямо признает уважительной причиной:

участие народного депутата Украины или депутата местного совета в заседании соответствующего совета или его органа, в состав которого он избран, если именно депутат определяет место, дату и время такого заседания.

То есть депутаты смогут официально ссылаться на участие в заседании совета как на уважительную причину неявки в суд или на другой процессуальный вызов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.