26 мая — какой сегодня праздник и главные события

26 мая отмечается, в частности, Всемирный день рыжих.

26 мая в календаре международных событий отмечается сразу несколько неформальных праздников. В частности, это Всемирный день рыжих, Всемирный день линди-хопа и Всемирный день Дракулы.

Выдающиеся личности, родившиеся 26 мая

В этот день родились:

130 лет со дня рождения Александра Прокоповича Брижахи (1896–1938) — украинского дирижера, музыкально-общественного деятеля;

130 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Соколова (1896–1971) — украинского ученого в области небесной механики, математика, педагога, праведника народов мира за участие в спасении своего ученика — математика С. Зуховицкого;

130 лет со дня рождения Сидора Иосифовича Сакидона (1896–1974) — украинского писателя, переводчика; по другим данным, он родился 25 мая 1896 года;

100 лет со дня рождения Майлза Дэвиса (1926–1991) — американского джазового трубача и композитора, одной из самых известных фигур в истории джаза и музыки XX века.

Исторические события этого дня

1093 год — в день Вознесения половцы разгромили русское войско в битве на реке Стугна.

1648 год — 15-тысячная казацкая армия Богдана Хмельницкого одержала победу над 18-тысячным польским войском Николая Потоцкого в битве под Корсунем.

1918 год — Грузия провозгласила независимость и формально вышла из состава Российской империи, образовав Демократическую Республику Грузия.

1953 год — в печально известном Горлаге (Норильск) началось Норильское восстание политических заключённых, большинство из которых были украинцами. Это событие стало одним из первых массовых актов сопротивления советской репрессивной системе.

2014 год — состоялся первый бой за Донецкий аэропорт, в ходе которого украинские войска выбили пророссийских боевиков из обоих терминалов.

Церковный праздник

Православная церковь в этот день чтит память святого апостола Карпа из числа 70-ти.

Апостол Карп не принадлежал к двенадцати ближайшим ученикам Христа, но входил в число тех, кто в первые десятилетия после проповеди Евангелия активно распространял христианское учение.

По преданию, он происходил из Малой Азии, вероятно из города Верии, и был там рукоположен в епископы. Его имя упоминается в послании апостола Павла к Тимофею, что свидетельствует об их сотрудничестве. Карп сопровождал апостола Павла в миссионерских путешествиях, помогал распространять веру среди язычников и укреплять христианские общины.

Его описывают как человека духовной стойкости, мужества и преданности. В церковных преданиях также отмечается, что он обладал даром исцеления и изгнания злых духов.

Жизнь Карпа была связана с борьбой против язычества и укреплением новообразованных общин. По некоторым источникам, он завершил жизнь как мученик, однако точные обстоятельства его смерти неизвестны.

Именины

Сегодня именины отмечают: Георгий, Иван, Елена.

