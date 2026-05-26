«ЕС никуда не уйдет»: посол Евросоюза Катарина Матернова ответила на угрозы России в адрес Киева

Катарина Матернова назвала заявление МИД России «шедевром лицемерия» и подчеркнула, что Европейский Союз продолжит работать в Украине, несмотря на запугивания со стороны Кремля.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отреагировала на угрозы России о возможных ударах по Киеву и заявила, что дипломаты и иностранные представители не будут покидать украинскую столицу.

По ее словам, Россия снова пытается запугать дипломатические миссии и иностранцев, призывая их уехать из Киева, однако такие попытки не увенчаются успехом.

Матернова назвала заявление российского Министерства иностранных дел «шедевром лицемерия». Она отметила, что режим, который годами наносит удары по жилым домам, музеям, роддомам, школам и объектам энергетической инфраструктуры, теперь апеллирует к нормам международного гуманитарного права и положениям Женевских конвенций.

Посол подчеркнула, что именно Россия регулярно осуществляет ракетные и дронные атаки по гражданскому населению, а нынешние предостережения, по ее мнению, являются попыткой посеять страх, спровоцировать панику и изолировать Украину от международной поддержки.

Она подчеркнула, что Европейский Союз не оставит Украину и продолжит работать в Киеве.

«ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», — заявила Матернова.

Также дипломат отметила, что угрозы в адрес дипломатических представительств и международных организаций не свидетельствуют о силе, а являются проявлением отчаяния.

«Чем агрессивнее и угрожающе становится Кремль, тем очевиднее, что режим Путина понимает: он не сможет сломить сопротивление Украины, равно как и поддержку ее партнеров. Киев стоит. Украина стоит. И мы стоим рядом с ними», – подчеркнула Матернова.

