Ремонт авто после ДТП: как взыскать разницу между страховой выплатой и реальной стоимостью запчастей
Дорожно-транспортное происшествие — это не только столкновение транспортных средств, но и конфликт имущественных интересов между потерпевшим, виновником и страховщиком. В Украине этот баланс обеспечивается системой обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО). Однако на практике страховое возмещение нередко не покрывает полную стоимость восстановления автомобиля, что приводит к дополнительным искам к виновникам ДТП.
Новые правила ОСАГО с 2025 года
Обновленный закон об ОСАГО вступил в силу 1 января 2025 года и существенно изменил подход к страхованию. В частности, были повышены лимиты ответственности страховщиков за ущерб имуществу, жизни или здоровью, внедрено постепенное приближение к европейским стандартам страхового покрытия и фактически пересмотрена модель компенсации ущерба в сторону рыночного ценообразования.
Главная проблема в сфере возмещения ущерба после дорожно-транспортных происшествий в Украине долгое время заключалась именно в нормативном конфликте между общими нормами гражданского законодательства и специальным законом об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности (ОСАГО).
Согласно положениям Гражданского кодекса Украины, в частности статей 1166, 1187 и 1194, ущерб, причиненный имуществу, подлежит возмещению в полном объеме лицом, которое его причинило. Вместо этого предыдущая редакция закона об ОСАГО предусматривала другой подход: страховое возмещение рассчитывалось с учетом физического износа деталей транспортного средства.
На практике это означало, что для автомобилей старше 7 лет страховые компании могли уменьшать стоимость отдельных запчастей на 50–70% из-за их «изношенности». Но ремонт осуществляется с использованием новых деталей по полной рыночной цене, что создавало разницу между фактическими расходами и страховой выплатой.
Судебная практика в подобных спорах исходила из того, что эта разница не исчезает и может быть возложена на виновника ДТП как на лицо, причинившее вред.
Обновленная модель обязательного страхования изменила подход к расчету стоимости возмещения: для транспортных средств до 5 лет страховое возмещение может рассчитываться по стоимости новых оригинальных запчастей. Для автомобилей старшего возраста применяются качественные аналоги без механического уменьшения стоимости из-за износа.
Несмотря на эти изменения, ключевая проблема остается: даже в пределах увеличенных лимитов страховая выплата не всегда покрывает фактическую стоимость ремонта.
Как работает механизм взыскания разницы с виновника в 2026 году?
Механизм взыскания разницы между страховой выплатой и фактическим размером ущерба после дорожно-транспортного происшествия в Украине не претерпел существенных изменений по сравнению с предыдущими годами и продолжает регулироваться общими положениями гражданского законодательства, прежде всего статьей 1194 Гражданского кодекса Украины.
Согласно этой норме, лицо, застраховавшее свою гражданскую ответственность, в случае недостаточности страховой выплаты для полного возмещения причиненного вреда обязано выплатить потерпевшему разницу между фактическим размером вреда и полученным страховым возмещением.
Это предписание согласуется с общим принципом, закрепленным в статье 1166 ГК Украины, согласно которому ущерб, причиненный имуществу, подлежит возмещению в полном объеме лицом, которое его причинило, тогда как страховщик исполняет обязательства только в пределах страхового лимита и условий договора страхования.
На практике механизм работает следующим образом:
- после наступления ДТП потерпевший получает страховое возмещение от страховой компании — либо по процедуре прямого урегулирования от своей страховой, либо от страховщика виновника ДТП.
- если сумма выплаты не покрывает фактическую стоимость восстановления транспортного средства, возникает разница, которая может быть обусловлена превышением страхового лимита, наличием франшизы в старых договорах или разницей между страховой оценкой и реальной стоимостью ремонта.
- в такой ситуации потерпевший имеет право обратиться к виновнику ДТП с досудебным требованием о добровольном возмещении разницы, приложив подтверждающие документы, в частности экспертное заключение, акты осмотра и документы о выплате страховщиком.
- в случае отказа или игнорирования требования спор решается в судебном порядке путем подачи иска непосредственно к виновнику ДТП, при этом потерпевший должен доказать фактический размер ущерба и обосновать сумму разницы с учетом уже полученного страхового возмещения.
Суды в таких делах, как правило, опираются на выводы автотовароведческих экспертиз, документы со СТО и страховые расчеты, а также могут дополнительно взыскивать судебные расходы, расходы на экспертизу, инфляционные потери и три процента годовых в случаях, предусмотренных законом.
После изменений в законодательстве об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности, которые начали действовать с 2025 года, базовый принцип ответственности остался неизменным, однако были повышены страховые лимиты и внедрены более современные подходы к урегулированию убытков, включая прямое урегулирование и обновленные методики оценки ущерба, что уменьшило количество случаев значительной разницы между страховой выплатой и фактическими расходами на ремонт.
В то же время в сложных случаях, в частности при значительных повреждениях транспортных средств или превышении страховых лимитов, обязанность виновника ДТП компенсировать разницу между реальным ущербом и страховой выплатой сохраняется в полном объеме.
Что говорит судебная практика
Стоит заметить, что взыскание значительных сумм в качестве разницы между страховой выплатой и реальными убытками требует немалых усилий, четкой аргументации, достаточной доказательной базы и неукоснительного следования нормам законодательства.
Размер убытков должен быть подтвержден надлежащими доказательствами, и частные расчеты не всегда признаются судами достаточными без экспертной оценки.
Решение Шевченковского районного суду города Киева от 13 марта 2026 года в деле № 761/6768/25 демонстрирует, как несоблюдение процедурных требований при подготовке доказательств может нивелировать даже обоснованные претензии потерпевшего.
Водитель автомобиля «Nissan» был признан виновным в столкновении с автомобилем «Hyundai», принадлежавшим истице. Гражданская ответственность виновника была застрахована с лимитом 160 000 грн и франшизой 2 600 грн.
Истица получила выплату от страховщика, которая составила 15 083,97 грн, и требовала взыскать со страховщика еще 25 930,57 грн, а с водителя — 28 510,50 грн, то есть разницу между реальным ущербом и выплатой, и 10 000 грн морального вреда.
Суд оценил отчет о стоимости материального ущерба, на котором основывались требования истицы. Согласно Методике товароведческой экспертизы, заинтересованные лица (страховщик и виновник) должны были быть вызваны на осмотр авто. Суд установил, что представители ответчиков не вызывались, а акт осмотра подписали только оценщик и истица.
Суд подчеркнул, что в отчете отсутствуют сведения о том, что он подготовлен для подачи в суд, а оценщик не был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение, что является требованием ст. 106 ГПК Украины. Истица не предоставила доказательств фактического восстановления автомобиля и реального понесения расходов, которые бы превышали выплату страховщика.
Учитывая это, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для взыскания дополнительных сумм страхового возмещения и имущественного ущерба, кроме суммы франшизы.
В решении от 18.02.2026 № 761/2447/22 речь идет также о важности соблюдения процессуальных требований при сборе доказательств. Владелица поврежденного авто обратилась с иском к виновнику ДТП с требованием выплатить 74 919,17 грн разницы между фактической стоимостью восстановительного ремонта без износа и выплаченной страховой суммой. Суд взыскал с виновника ДТП размер франшизы как материальный ущерб и 8000 грн морального вреда, в остальных требованиях отказал.
Суд подчеркнул, что для взыскания разницы с виновника необходимы надлежащие и допустимые доказательства фактического размера ущерба. Поскольку таких доказательств предоставлено не было, суд взыскал только сумму франшизы, которую страховая правомерно не выплатила.
Постановлением от 12.05.2026 № 757/6661/24-ц Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу потерпевших и обязал виновника ДТП возместить 66 415,53 грн — разницу между полной стоимостью восстановительного ремонта автомобиля (без учета износа) и суммой, которую должен был выплатить страховщик.
Суд сослался на статью 1194 Гражданского кодекса Украины, согласно которой виновник ДТП обязан возместить разницу между фактическим размером ущерба и страховой выплатой, если страховая сумма недостаточна для полного восстановления.
Даже если страховая компания выплатила меньше или отказала в выплате, потерпевший может взыскать разницу непосредственно с виновника ДТП на основании ст. 1194 ГК Украины.
Главным доказательством в деле стало заключение судебной автотовароведческой экспертизы, проведенной в рамках уголовного производства.
Это решение еще раз подтверждает практику: для успешного взыскания разницы с виновника ДТП потерпевший должен предоставить надлежащие доказательства фактического размера ущерба — лучше всего заключение судебной (а не частной) автотовароведческой экспертизы.
Если страховая компания выплатила только часть суммы, стоит обращаться в суд
Страховые компании нередко минимизируют собственные расходы и искусственно занижают стоимость восстановительного ремонта или не замечают скрытые дефекты авто в актах осмотра. Все эти несоответствия устраняются с помощью экспертизы и решаются в суде.
Чтобы сформировать сильную правовую позицию, истцу необходимо подготовить следующий пакет документов:
- Договор страхования (полис ОСАГО или КАСКО);
- Официальную справку из полиции о факте ДТП (или копию постановления суда о привлечении виновного к ответственности);
- Акт осмотра транспортного средства и смету стоимости ремонта;
- Заключение судебной автотовароведческой экспертизы;
- Фото- и видеофиксацию с места происшествия и повреждений авто;
- Письменный отказ страховой компании или доказательства выплаты неполной суммы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.