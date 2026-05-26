Ремонт авто после ДТП: как взыскать разницу между страховой выплатой и реальной стоимостью запчастей

Что делать, если страховая покрыла лишь часть ремонта после ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие — это не только столкновение транспортных средств, но и конфликт имущественных интересов между потерпевшим, виновником и страховщиком. В Украине этот баланс обеспечивается системой обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО). Однако на практике страховое возмещение нередко не покрывает полную стоимость восстановления автомобиля, что приводит к дополнительным искам к виновникам ДТП.

Новые правила ОСАГО с 2025 года

Обновленный закон об ОСАГО вступил в силу 1 января 2025 года и существенно изменил подход к страхованию. В частности, были повышены лимиты ответственности страховщиков за ущерб имуществу, жизни или здоровью, внедрено постепенное приближение к европейским стандартам страхового покрытия и фактически пересмотрена модель компенсации ущерба в сторону рыночного ценообразования.

Главная проблема в сфере возмещения ущерба после дорожно-транспортных происшествий в Украине долгое время заключалась именно в нормативном конфликте между общими нормами гражданского законодательства и специальным законом об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности (ОСАГО).

Согласно положениям Гражданского кодекса Украины, в частности статей 1166, 1187 и 1194, ущерб, причиненный имуществу, подлежит возмещению в полном объеме лицом, которое его причинило. Вместо этого предыдущая редакция закона об ОСАГО предусматривала другой подход: страховое возмещение рассчитывалось с учетом физического износа деталей транспортного средства.

На практике это означало, что для автомобилей старше 7 лет страховые компании могли уменьшать стоимость отдельных запчастей на 50–70% из-за их «изношенности». Но ремонт осуществляется с использованием новых деталей по полной рыночной цене, что создавало разницу между фактическими расходами и страховой выплатой.

Судебная практика в подобных спорах исходила из того, что эта разница не исчезает и может быть возложена на виновника ДТП как на лицо, причинившее вред.

Обновленная модель обязательного страхования изменила подход к расчету стоимости возмещения: для транспортных средств до 5 лет страховое возмещение может рассчитываться по стоимости новых оригинальных запчастей. Для автомобилей старшего возраста применяются качественные аналоги без механического уменьшения стоимости из-за износа.

Несмотря на эти изменения, ключевая проблема остается: даже в пределах увеличенных лимитов страховая выплата не всегда покрывает фактическую стоимость ремонта.

Как работает механизм взыскания разницы с виновника в 2026 году?

Механизм взыскания разницы между страховой выплатой и фактическим размером ущерба после дорожно-транспортного происшествия в Украине не претерпел существенных изменений по сравнению с предыдущими годами и продолжает регулироваться общими положениями гражданского законодательства, прежде всего статьей 1194 Гражданского кодекса Украины.

Согласно этой норме, лицо, застраховавшее свою гражданскую ответственность, в случае недостаточности страховой выплаты для полного возмещения причиненного вреда обязано выплатить потерпевшему разницу между фактическим размером вреда и полученным страховым возмещением.

Это предписание согласуется с общим принципом, закрепленным в статье 1166 ГК Украины, согласно которому ущерб, причиненный имуществу, подлежит возмещению в полном объеме лицом, которое его причинило, тогда как страховщик исполняет обязательства только в пределах страхового лимита и условий договора страхования.

На практике механизм работает следующим образом:

после наступления ДТП потерпевший получает страховое возмещение от страховой компании — либо по процедуре прямого урегулирования от своей страховой, либо от страховщика виновника ДТП.

если сумма выплаты не покрывает фактическую стоимость восстановления транспортного средства, возникает разница, которая может быть обусловлена превышением страхового лимита, наличием франшизы в старых договорах или разницей между страховой оценкой и реальной стоимостью ремонта.

в такой ситуации потерпевший имеет право обратиться к виновнику ДТП с досудебным требованием о добровольном возмещении разницы, приложив подтверждающие документы, в частности экспертное заключение, акты осмотра и документы о выплате страховщиком.

в случае отказа или игнорирования требования спор решается в судебном порядке путем подачи иска непосредственно к виновнику ДТП, при этом потерпевший должен доказать фактический размер ущерба и обосновать сумму разницы с учетом уже полученного страхового возмещения.

Суды в таких делах, как правило, опираются на выводы автотовароведческих экспертиз, документы со СТО и страховые расчеты, а также могут дополнительно взыскивать судебные расходы, расходы на экспертизу, инфляционные потери и три процента годовых в случаях, предусмотренных законом.

После изменений в законодательстве об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности, которые начали действовать с 2025 года, базовый принцип ответственности остался неизменным, однако были повышены страховые лимиты и внедрены более современные подходы к урегулированию убытков, включая прямое урегулирование и обновленные методики оценки ущерба, что уменьшило количество случаев значительной разницы между страховой выплатой и фактическими расходами на ремонт.

В то же время в сложных случаях, в частности при значительных повреждениях транспортных средств или превышении страховых лимитов, обязанность виновника ДТП компенсировать разницу между реальным ущербом и страховой выплатой сохраняется в полном объеме.

Что говорит судебная практика

Стоит заметить, что взыскание значительных сумм в качестве разницы между страховой выплатой и реальными убытками требует немалых усилий, четкой аргументации, достаточной доказательной базы и неукоснительного следования нормам законодательства.

Размер убытков должен быть подтвержден надлежащими доказательствами, и частные расчеты не всегда признаются судами достаточными без экспертной оценки.

Решение Шевченковского районного суду города Киева от 13 марта 2026 года в деле № 761/6768/25 демонстрирует, как несоблюдение процедурных требований при подготовке доказательств может нивелировать даже обоснованные претензии потерпевшего.

Водитель автомобиля «Nissan» был признан виновным в столкновении с автомобилем «Hyundai», принадлежавшим истице. Гражданская ответственность виновника была застрахована с лимитом 160 000 грн и франшизой 2 600 грн.

Истица получила выплату от страховщика, которая составила 15 083,97 грн, и требовала взыскать со страховщика еще 25 930,57 грн, а с водителя — 28 510,50 грн, то есть разницу между реальным ущербом и выплатой, и 10 000 грн морального вреда.

Суд оценил отчет о стоимости материального ущерба, на котором основывались требования истицы. Согласно Методике товароведческой экспертизы, заинтересованные лица (страховщик и виновник) должны были быть вызваны на осмотр авто. Суд установил, что представители ответчиков не вызывались, а акт осмотра подписали только оценщик и истица.

Суд подчеркнул, что в отчете отсутствуют сведения о том, что он подготовлен для подачи в суд, а оценщик не был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение, что является требованием ст. 106 ГПК Украины. Истица не предоставила доказательств фактического восстановления автомобиля и реального понесения расходов, которые бы превышали выплату страховщика.

Учитывая это, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для взыскания дополнительных сумм страхового возмещения и имущественного ущерба, кроме суммы франшизы.

В решении от 18.02.2026 № 761/2447/22 речь идет также о важности соблюдения процессуальных требований при сборе доказательств. Владелица поврежденного авто обратилась с иском к виновнику ДТП с требованием выплатить 74 919,17 грн разницы между фактической стоимостью восстановительного ремонта без износа и выплаченной страховой суммой. Суд взыскал с виновника ДТП размер франшизы как материальный ущерб и 8000 грн морального вреда, в остальных требованиях отказал.

Суд подчеркнул, что для взыскания разницы с виновника необходимы надлежащие и допустимые доказательства фактического размера ущерба. Поскольку таких доказательств предоставлено не было, суд взыскал только сумму франшизы, которую страховая правомерно не выплатила.

Постановлением от 12.05.2026 № 757/6661/24-ц Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу потерпевших и обязал виновника ДТП возместить 66 415,53 грн — разницу между полной стоимостью восстановительного ремонта автомобиля (без учета износа) и суммой, которую должен был выплатить страховщик.

Суд сослался на статью 1194 Гражданского кодекса Украины, согласно которой виновник ДТП обязан возместить разницу между фактическим размером ущерба и страховой выплатой, если страховая сумма недостаточна для полного восстановления.

Даже если страховая компания выплатила меньше или отказала в выплате, потерпевший может взыскать разницу непосредственно с виновника ДТП на основании ст. 1194 ГК Украины.

Главным доказательством в деле стало заключение судебной автотовароведческой экспертизы, проведенной в рамках уголовного производства.

Это решение еще раз подтверждает практику: для успешного взыскания разницы с виновника ДТП потерпевший должен предоставить надлежащие доказательства фактического размера ущерба — лучше всего заключение судебной (а не частной) автотовароведческой экспертизы.

Если страховая компания выплатила только часть суммы, стоит обращаться в суд

Страховые компании нередко минимизируют собственные расходы и искусственно занижают стоимость восстановительного ремонта или не замечают скрытые дефекты авто в актах осмотра. Все эти несоответствия устраняются с помощью экспертизы и решаются в суде.

Чтобы сформировать сильную правовую позицию, истцу необходимо подготовить следующий пакет документов:

Договор страхования (полис ОСАГО или КАСКО);

Официальную справку из полиции о факте ДТП (или копию постановления суда о привлечении виновного к ответственности);

Акт осмотра транспортного средства и смету стоимости ремонта;

Заключение судебной автотовароведческой экспертизы;

Фото- и видеофиксацию с места происшествия и повреждений авто;

Письменный отказ страховой компании или доказательства выплаты неполной суммы.

