  1. В Украине

Как декларировать квартиру или дом, приобретенные за общие средства супругов — объяснение на примерах

23:12, 25 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Как декларировать недвижимость и расходы, если квартиру или дом приобрели за семейные сбережения.
Как декларировать квартиру или дом, приобретенные за общие средства супругов — объяснение на примерах
Фото: SUD.UA
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Покупка квартиры или дома за общие деньги супругов может создавать нюансы при заполнении декларации — особенно если имущество оформлено только на одного из них.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Судебно-юридическая газета» проанализировала примеры, приведенные Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, относительно того, как в таких случаях правильно отражать недвижимость и расходы в декларации.

Так, в случае если семья покупает квартиру стоимостью 3 млн грн, из которых 2 млн грн из зарплаты сэкономил муж, который не является декларантом, а 1 млн грн — жена, и право собственности в отчетном периоде зарегистрировано на жену, которая является субъектом декларирования, в декларации необходимо указать:

  • в разделе 3 «Объекты недвижимости» — информацию о приобретенной квартире, если она остается в собственности по состоянию на конец года;
  • в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» — информацию о договоре купли-продажи и расходе субъекта декларирования на его выполнение, если его размер превышает 50 прожиточных минимумов.

Если субъект декларирования уплатил всю сумму средств одним платежом, размер расхода составит 3 млн грн. При этом движение средств между членами семьи отдельно не отображается, кроме случаев, когда это является самостоятельным видом дохода, например подарком.

Отдельно рассмотрена ситуация, когда оба супруга являются субъектами декларирования. В таком случае супруги планируют приобрести дом стоимостью 3 млн грн: 2 млн грн из зарплаты и других официальных доходов сэкономил муж, 1 млн грн — жена, а право собственности в отчетном периоде будет зарегистрировано на мужа.

Тогда в декларации мужа необходимо указать:

  • в разделе 3 «Объекты недвижимости» — информацию о приобретенном доме, если он остается в собственности по состоянию на конец года;
  • в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» — информацию о договоре купли-продажи и расходе субъекта декларирования на его выполнение, если его размер превышает 50 прожиточных минимумов.

Если муж уплатил всю сумму средств одним платежом, размер расхода составит 3 млн грн. Движение средств между членами семьи отдельно не отображается, кроме случаев, когда это является самостоятельным видом дохода, например подарком.

Вместо этого в декларации жены необходимо указать в разделе 3 «Объекты недвижимости» информацию о приобретенном доме, если он остается в собственности по состоянию на конец года, с указанием права собственности мужа и, при наличии, права пользования жены — проживания и т. п.

Сведения о передаче средств от жены мужу для осуществления им расхода на приобретение дома в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» не указываются, поскольку расход осуществил член семьи, а движение средств между членами семьи отдельно не отображается, кроме случаев, когда это является самостоятельным видом дохода, например подарком.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

декларация НАПК реестр деклараций брак декларирование электронная декларация недвижимость

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ФЛП и предприятия могут лишь зафиксировать убытки от войны: почему не работает система возмещения потерь

Украинские предприниматели могут фиксировать убытки и претендовать на компенсацию через государственные и международные инструменты.

Почему АМКУ предоставил разрешение на мегасделку Paramount и Warner Bros. Discovery

Решение АМКУ официально легитимизирует присутствие нового медиагиганта в украинском медиаполе.

Ветеранам с тяжелыми ранениями хотят выплачивать до 100% средней зарплаты за счет репараций РФ

В Украине предлагают внедрить отдельную ежемесячную помощь ветеранам войны с существенной утратой функциональности, размер которой будет зависеть от степени утраты профессиональной трудоспособности.

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Украинские банки готовят к экстраналогу 50% еще на два года, несмотря на сопротивление НБУ

Из-за планов продлить 50% налога на прибыль банков на 2026–2027 годы НБУ заявляет о рисках остановки кредитования бизнеса.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]