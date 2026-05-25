Как декларировать квартиру или дом, приобретенные за общие средства супругов — объяснение на примерах

Как декларировать недвижимость и расходы, если квартиру или дом приобрели за семейные сбережения.

Покупка квартиры или дома за общие деньги супругов может создавать нюансы при заполнении декларации — особенно если имущество оформлено только на одного из них.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала примеры, приведенные Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, относительно того, как в таких случаях правильно отражать недвижимость и расходы в декларации.

Так, в случае если семья покупает квартиру стоимостью 3 млн грн, из которых 2 млн грн из зарплаты сэкономил муж, который не является декларантом, а 1 млн грн — жена, и право собственности в отчетном периоде зарегистрировано на жену, которая является субъектом декларирования, в декларации необходимо указать:

в разделе 3 «Объекты недвижимости» — информацию о приобретенной квартире, если она остается в собственности по состоянию на конец года;

в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» — информацию о договоре купли-продажи и расходе субъекта декларирования на его выполнение, если его размер превышает 50 прожиточных минимумов.

Если субъект декларирования уплатил всю сумму средств одним платежом, размер расхода составит 3 млн грн. При этом движение средств между членами семьи отдельно не отображается, кроме случаев, когда это является самостоятельным видом дохода, например подарком.

Отдельно рассмотрена ситуация, когда оба супруга являются субъектами декларирования. В таком случае супруги планируют приобрести дом стоимостью 3 млн грн: 2 млн грн из зарплаты и других официальных доходов сэкономил муж, 1 млн грн — жена, а право собственности в отчетном периоде будет зарегистрировано на мужа.

Тогда в декларации мужа необходимо указать:

в разделе 3 «Объекты недвижимости» — информацию о приобретенном доме, если он остается в собственности по состоянию на конец года;

в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» — информацию о договоре купли-продажи и расходе субъекта декларирования на его выполнение, если его размер превышает 50 прожиточных минимумов.

Если муж уплатил всю сумму средств одним платежом, размер расхода составит 3 млн грн. Движение средств между членами семьи отдельно не отображается, кроме случаев, когда это является самостоятельным видом дохода, например подарком.

Вместо этого в декларации жены необходимо указать в разделе 3 «Объекты недвижимости» информацию о приобретенном доме, если он остается в собственности по состоянию на конец года, с указанием права собственности мужа и, при наличии, права пользования жены — проживания и т. п.

Сведения о передаче средств от жены мужу для осуществления им расхода на приобретение дома в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» не указываются, поскольку расход осуществил член семьи, а движение средств между членами семьи отдельно не отображается, кроме случаев, когда это является самостоятельным видом дохода, например подарком.

