Як декларувати квартиру чи будинок, придбані за спільні кошти подружжя — пояснення на прикладах

Як декларувати нерухомість і видатки, якщо квартиру або будинок придбали за сімейні заощадження.

Купівля квартири чи будинку за спільні гроші подружжя може створити нюанси при заповненні декларації — особливо якщо майно оформлене лише на одного з них.

«Судово-юридична газета» проаналізувала приклади, наведені Національним агентством з питань запобігання корупції, щодо того, як у таких випадках правильно відображати нерухомість та видатки у декларації.

Так, у разі якщо сім’я купує квартиру вартістю 3 млн грн, з яких 2 млн грн із зарплати заощадив чоловік, який не є декларантом, а 1 млн грн — дружина, і право власності у звітному періоді зареєстровано на дружину, яка є суб’єктом декларування, у декларації потрібно зазначити:

у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» — інформацію про придбану квартиру, якщо вона залишається у власності станом на кінець року;

у розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» — інформацію про договір купівлі-продажу та видаток суб’єкта декларування на його виконання, якщо його розмір перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Якщо суб’єкт декларування сплатив всю суму коштів одним платежем, розмір видатку становитиме 3 млн грн. При цьому рух коштів між членами сім’ї окремо не відображається, окрім випадків, коли це є самостійним видом доходу, наприклад подарунком.

Окремо розглянуто ситуацію, коли обоє з подружжя є суб’єктами декларування. У такому випадку подружжя планує придбати будинок вартістю 3 млн грн: 2 млн грн із зарплати та інших офіційних доходів заощадив чоловік, 1 млн грн — дружина, а право власності у звітному періоді буде зареєстровано на чоловіка.

Тоді у декларації чоловіка потрібно вказати:

у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» — інформацію про придбаний будинок, якщо він залишається у власності станом на кінець року;

у розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» — інформацію про договір купівлі-продажу та видаток суб’єкта декларування на його виконання, якщо його розмір перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Якщо чоловік сплатив всю суму коштів одним платежем, розмір видатку становитиме 3 млн грн. Рух коштів між членами сім’ї окремо не відображається, окрім випадків, коли це є самостійним видом доходу, наприклад подарунком.

Натомість у декларації дружини необхідно зазначити у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» інформацію про придбаний будинок, якщо він залишається у власності станом на кінець року, із зазначенням права власності чоловіка та, за наявності, права користування дружини — проживання тощо.

Відомості про передачу коштів від дружини чоловіку для здійснення ним видатку на придбання будинку у розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» не зазначаються, оскільки видаток здійснив член сім’ї, а рух коштів між членами сім’ї окремо не відображається, окрім випадків, коли це є самостійним видом доходу, наприклад подарунком.

