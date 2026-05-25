  1. Публікації
  2. / Законодавство

В парламенті не хочуть прибирати обмеження цін на медикаменти для військових під час лікування

11:50, 25 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Реалізація законопроєкту щодо доступу військових до лікарських засобів потребує синхронного оновлення суміжних законів.
В парламенті не хочуть прибирати обмеження цін на медикаменти для військових під час лікування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета» у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15125, яким пропонується змінити статтю 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та переглянути підхід до забезпечення військовослужбовців лікарськими засобами і засобами реабілітації під час лікування.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Пропонується не застосовувати під час лікування та реабілітації військовослужбовців граничні ціни на лікарські засоби, медичні вироби та допоміжні засоби, а також дозволити використання препаратів і виробів поза межами затверджених урядом переліків.

Водночас у парламенті вказують, що такі зміни не узгоджуються із чинною системою державних медичних гарантій.

Зокрема, нинішня редакція законопроєкту №15125 потребує уточнення кола осіб, на яких поширюватимуться передбачені гарантії. Йдеться про необхідність внесення змін до статті 1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» для чіткого визначення, що до таких осіб належать також іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України.

Також зазначається, що забезпечення безперервності реабілітаційної допомоги, включно з медикаментозним забезпеченням, потребує поширення відповідних гарантій і на ветеранів війни. Це, у свою чергу, передбачає необхідність внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» для узгодження правового статусу та механізмів надання допомоги.

Крім того, експерти звертають увагу, що запропоновані гарантії у сфері медичної допомоги та реабілітації, зокрема щодо граничних цін на лікарські засоби, належать до предмета регулювання різних галузевих законів. У зв’язку з цим вказується на необхідність внесення узгоджених змін до законів України «Про лікарські засоби», «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» та «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні».

Метою таких змін визначено уникнення правових колізій між нормативними актами та запобігання ризику того, що запропоновані законопроєктом положення матимуть декларативний характер без належного механізму практичної реалізації.

Крім того, у Верховній Раді вже перебуває законопроєкт №13704-д від 14 листопада 2025 року, який розглядається як системніший підхід до регулювання сфери медичної допомоги, реабілітації та протезування для військових, ветеранів і звільнених з полону.

Наприклад, законопроєкт №13704-д охоплює комплекс заходів, спрямованих на забезпечення безперервного лікування та відновлення. Зокрема, йдеться про гарантії збереження грошового забезпечення військовослужбовців під час стаціонарного лікування та періоду відпустки для лікування після тяжких травм, а також про забезпечення збалансованого харчування за рахунок державного бюджету. Окремим блоком визначається продовження лікування та проведення медичних оглядів для встановлення придатності до подальшої військової служби.

Також законопроєкт  №13704-д  передбачає можливість військовослужбовців самостійно обирати протезиста-ортезиста, постачальника допоміжних засобів реабілітації та суб’єктів господарювання, які надають відповідні послуги. Серед іншого передбачається компенсаційний механізм — відшкодування вартості таких послуг закладам охорони здоров’я або реабілітаційним установам, де проходить лікування особа.

У частині забезпечення технічними засобами реабілітації (зокрема протезами та ортезами підвищеної функціональності) встановлюється вимога відповідності таким засобам технічним регламентам і їх функціональної достатності для конкретних потреб пацієнта.

Фінансування передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Також увагу приділено процедурним гарантіям після завершення лікування: пропонується заборонити виписку військовослужбовців (у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які проходять службу у ЗСУ, НГУ та Державній спеціальній службі транспорту) до військових частин без попереднього рішення військово-лікарської комісії щодо їх придатності до служби. Це має на меті унеможливити повернення до служби без медичного підтвердження стану здоров’я.

У підсумку саме комплексний підхід, запропонований законопроєктом №13704-д, розглядається як більш цілісна модель регулювання сфери лікування та реабілітації військових і ветеранів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України ЗСУ військові армія Парламент військовослужбовці військова служба

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

В парламенті не хочуть прибирати обмеження цін на медикаменти для військових під час лікування

Реалізація законопроєкту щодо доступу військових до лікарських засобів потребує синхронного оновлення суміжних законів.

Через великі витрати в українців можуть забрати допомогу — держоргани перевіряють покупки отримувачів соцвиплат

Великі покупки, банківські операції та навіть перекази між родичами дедалі частіше стають підставою для перевірок соцвиплат в Україні.

Суд у Дніпрі вирішив, що AI-ідентифікація підтверджує користування каршерингом, але не доводить вину у ДТП

Суд дійшов висновку, що AI-ідентифікація користувача у сервісі каршерингу не доводить автоматично його відповідальність за пошкодження авто.

Як змусити платити аліменти на дитину, якщо батько не записаний у свідоцтві про народження

В Україні аліменти можуть стягуватися як на дитину, так і на одного з подружжя за наявності визначених законом підстав.

В Україні бізнесу і цивільним «мисливцям на дрони» будуть платити гроші нарівні з військовими

Відтепер місцеві громади зможуть фінансувати групи ППО, створені бізнесом, а їх учасники — отримувати винагороди за збиті повітряні цілі за аналогією з військовослужбовцями

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]