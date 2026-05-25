В парламенті не хочуть прибирати обмеження цін на медикаменти для військових під час лікування

Реалізація законопроєкту щодо доступу військових до лікарських засобів потребує синхронного оновлення суміжних законів.

Як писала «Судово-юридична газета» у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15125, яким пропонується змінити статтю 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та переглянути підхід до забезпечення військовослужбовців лікарськими засобами і засобами реабілітації під час лікування.

Пропонується не застосовувати під час лікування та реабілітації військовослужбовців граничні ціни на лікарські засоби, медичні вироби та допоміжні засоби, а також дозволити використання препаратів і виробів поза межами затверджених урядом переліків.

Водночас у парламенті вказують, що такі зміни не узгоджуються із чинною системою державних медичних гарантій.

Зокрема, нинішня редакція законопроєкту №15125 потребує уточнення кола осіб, на яких поширюватимуться передбачені гарантії. Йдеться про необхідність внесення змін до статті 1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» для чіткого визначення, що до таких осіб належать також іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України.

Також зазначається, що забезпечення безперервності реабілітаційної допомоги, включно з медикаментозним забезпеченням, потребує поширення відповідних гарантій і на ветеранів війни. Це, у свою чергу, передбачає необхідність внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» для узгодження правового статусу та механізмів надання допомоги.

Крім того, експерти звертають увагу, що запропоновані гарантії у сфері медичної допомоги та реабілітації, зокрема щодо граничних цін на лікарські засоби, належать до предмета регулювання різних галузевих законів. У зв’язку з цим вказується на необхідність внесення узгоджених змін до законів України «Про лікарські засоби», «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» та «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні».

Метою таких змін визначено уникнення правових колізій між нормативними актами та запобігання ризику того, що запропоновані законопроєктом положення матимуть декларативний характер без належного механізму практичної реалізації.

Крім того, у Верховній Раді вже перебуває законопроєкт №13704-д від 14 листопада 2025 року, який розглядається як системніший підхід до регулювання сфери медичної допомоги, реабілітації та протезування для військових, ветеранів і звільнених з полону.

Наприклад, законопроєкт №13704-д охоплює комплекс заходів, спрямованих на забезпечення безперервного лікування та відновлення. Зокрема, йдеться про гарантії збереження грошового забезпечення військовослужбовців під час стаціонарного лікування та періоду відпустки для лікування після тяжких травм, а також про забезпечення збалансованого харчування за рахунок державного бюджету. Окремим блоком визначається продовження лікування та проведення медичних оглядів для встановлення придатності до подальшої військової служби.

Також законопроєкт №13704-д передбачає можливість військовослужбовців самостійно обирати протезиста-ортезиста, постачальника допоміжних засобів реабілітації та суб’єктів господарювання, які надають відповідні послуги. Серед іншого передбачається компенсаційний механізм — відшкодування вартості таких послуг закладам охорони здоров’я або реабілітаційним установам, де проходить лікування особа.

У частині забезпечення технічними засобами реабілітації (зокрема протезами та ортезами підвищеної функціональності) встановлюється вимога відповідності таким засобам технічним регламентам і їх функціональної достатності для конкретних потреб пацієнта.

Фінансування передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Також увагу приділено процедурним гарантіям після завершення лікування: пропонується заборонити виписку військовослужбовців (у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які проходять службу у ЗСУ, НГУ та Державній спеціальній службі транспорту) до військових частин без попереднього рішення військово-лікарської комісії щодо їх придатності до служби. Це має на меті унеможливити повернення до служби без медичного підтвердження стану здоров’я.

У підсумку саме комплексний підхід, запропонований законопроєктом №13704-д, розглядається як більш цілісна модель регулювання сфери лікування та реабілітації військових і ветеранів.

