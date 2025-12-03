  1. Законодавство
Військовослужбовців після лікування не зможуть повернути до частини без висновку ВЛК

16:44, 3 грудня 2025
Відповідну заборону закріплять у документі.
Військовослужбовців після лікування не зможуть повернути до частини без висновку ВЛК
Фото: Getty Images
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект 13704-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону, на належну медичну допомогу, реабілітацію, протезування.

Як вказали у Раді, доопрацьованим законопроектом пропонується:

  • повне збереження усіх видів грошового забезпечення військовослужбовців на час лікування та/або реабілітації, у тому числі під час перебування у закладах охорони здоров’я іноземних держав;
  • військовослужбовці, ветерани, особи звільнені з полону, а також іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, під час лікування та реабілітації у закладах охорони здоров’я та реабілітаційних закладах всіх форм власності та підпорядкування забезпечуються покращеним харчуванням;
  • лікування та реабілітація військовослужбовців, ветеранів, іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, а також звільнених з полону осіб, здійснюється на рівних умовах у повному обсязі
  • за рахунок коштів державного бюджету;
  • у разі потреби військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких повернуто з полону, реабілітаційні заходи продовжуються у довготривалому реабілітаційному періоді;
  • військовослужбовці після завершення лікування та реабілітації перед поверненням до військової частини зобов’язані пройти медичний огляд військово-лікарською комісією з метою визначення придатності до військової служби;
  • забороняється направлення військовослужбовця після завершення лікування та реабілітації до військової частини без висновку військово-лікарської комісії щодо придатності до військової служби;
  • постанову військово-лікарської комісії щодо визначення ступеню придатності до військової служби може бути оскаржено в судовому порядку.
  • військовослужбовці, які отримали поранення чи травми внаслідок військових дій чи полону, особи з інвалідністю внаслідок війни забезпечуються високофункціональними протезами та/або ортезами, що відповідають діючому національному стандарту ДСТУ EN ISO 9999 «Засоби допоміжні – Класифікація
  • та термінологія», за рахунок коштів державного бюджету, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
  • військовослужбовці, які отримали поранення чи травми внаслідок військових дій чи полону, особи з інвалідністю внаслідок війни не можуть бути обмежені у праві вибору протезу та/або ортезу, протезиста та суб’єкта господарювання, який надаватиме послуги з протезування та/або ортезування, відповідно до зроблених їм медичних призначень.

Верховна Рада України військовослужбовці ВЛК

