Чому суд повертає позов: важливі рішення Верховного Суду

Які підстави повернення позову – ключові правові позиції Верховного Суду.

Коли суд може повернути позов без розгляду та які помилки найчастіше стають підставою для цього? У матеріалі — позиції Верховного Суду щодо підстав повернення позову, подання документів електронною поштою, повноважень представника та обов’язкової реєстрації електронних кабінетів у ЄСІТС.

5ААС оприлюднив правові позиції – коротко, по суті та з посиланнями на рішення, які формують практику, зокрема:

позов подано особою, що не має адміністративно-процесуальної дієздатності

або

позов не підписаний або підписаний особою, яка не мала права його підписувати (п.3 ч.4 ст.169).

Щодо подачі позову електронною поштою

Звернення фізичної особи (за виключенням адвокатів та інших, передбачених пунктом 10 Положення про ЄСІТС осіб) до суду через офіційну електронну адресу суду з процесуальним електронним документом, який підписаний електронним цифровим підписом, є належним та правомірним способом безпосереднього звернення до суду, що ототожнюється із безпосереднім зверненням до суду через канцелярію або традиційними засобами поштового зв`язку і має кваліфікуватися саме як безпосереднє звернення до суду.

Постанова ВП ВС від 13.09.2023 по справі 204/2321/22.

Щодо визначення адміністративно-процесуальної дієздатності представника позивача

Електронне доручення, яке можливо надати за допомогою підсистеми «Електронний суд», видається за наявності у відповідної особи довірителя та його представника особистих електронних кабінетів у підсистемі «Електронний суд», що передбачає наявність у таких осіб електронного цифрового підпису. Електронне доручення видається лише за умови його підписання електронним ключем довірителем за допомогою алгоритмів, визначених у підсистемі «Електронний суд». Надалі таке електронне доручення автоматично додається до позовної заяви, яка подана представником від імені довірителя через підсистему «Електронний суд».

Постанова КАС ВС від 16.10.2025 по справі 600/1029/25-а.

Щодо обов’язкової реєстрації електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі

Якщо заява подана адвокатом (який в силу вимог ч.6 статті 18 КАС України зобов`язаний зареєструвати свій електронний кабінет у ЄСІТС) засобами електронної пошти, а не через підсистему «Електронний суд», та у змісті якої (заяві) відсутні відомості щодо наявності/відсутності у адвоката електронного кабінету, то, в силу вимог частини 6 статті 18 та частини 2 статті 167 КАС України, заяву адвоката - представника позивача про ознайомлення з матеріалами справи слід повернути без розгляду.

Ухвала КАС ВС від 26 жовтня 2023 року по справі №640/33154/20.

Згідно з абз.2 ч.6 статті 18 КАС України процесуальні наслідки, передбачені КАС у разі звернення до суду з документом особи, яка відповідно до цієї частини зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат. Наявність Електронного кабінету у представника сторони не впливає і не позбавляє такого обов`язку юридичну особу, про що прямо зазначено в абзаці другому частини шостої статті 18 КАС України.

Ухвала КАС ВС від 22.04.2025 по справі 320/12537/23.

