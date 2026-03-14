  1. Відео
  2. / В Україні

На Житомирщині сапери знешкодили бойову частину ракети «Кинджал» вагою у півтонни – фото та відео знахідки

20:53, 14 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вибухонебезпечний предмет виявили на відкритій території та вивезли для знищення.
Фото: ДСНС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Житомирській області сапери знешкодили 500-кілограмову бойову частину російської ракети Х-47 «Кинджал». Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Небезпечний предмет виявили на відкритій території. Для його ліквідації залучили саперів ДСНС та вибухотехніків Національної поліції.

Фахівці за допомогою піротехнічного автомобіля важкого типу з маніпулятором обережно дістали бойову частину ракети з ґрунту, після чого завантажили її у захисний відсік.

Після цього вибухонебезпечний предмет вивезли на спеціальний майданчик, де його мають знищити.

Фото та відео: ДСНС

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДСНС Житомирська область ракетний удар

Стрічка новин

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]