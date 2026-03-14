На Житомирщині сапери знешкодили бойову частину ракети «Кинджал» вагою у півтонни – фото та відео знахідки
20:53, 14 березня 2026
Вибухонебезпечний предмет виявили на відкритій території та вивезли для знищення.
У Житомирській області сапери знешкодили 500-кілограмову бойову частину російської ракети Х-47 «Кинджал». Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Небезпечний предмет виявили на відкритій території. Для його ліквідації залучили саперів ДСНС та вибухотехніків Національної поліції.
Фахівці за допомогою піротехнічного автомобіля важкого типу з маніпулятором обережно дістали бойову частину ракети з ґрунту, після чого завантажили її у захисний відсік.
Після цього вибухонебезпечний предмет вивезли на спеціальний майданчик, де його мають знищити.
Фото та відео: ДСНС
