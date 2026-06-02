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Як увійти до особистого кабінету на сайті Пенсійного фонду за допомогою КЕП

22:54, 2 червня 2026
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КЕП можна оформити в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК).
Як увійти до особистого кабінету на сайті Пенсійного фонду за допомогою КЕП
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Українці можуть авторизуватися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та отримати доступ до низки онлайн-сервісів.

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Кваліфікований електронний підпис є аналогом власноручного підпису в електронному форматі та має таку ж юридичну силу. Його можна отримати в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів.

Для входу до особистого кабінету на вебпорталі ПФУ необхідно

  • Перейти на сайт ПФУ
  • Обрати спосіб входу — «За КЕП»
  • Вказати АЦСК, в якому був отриманий ваш підпис
  • Завантажити файл ключа
  • Ввести пароль до ключа
  • Натиснути «Увійти»

Після авторизації користувачі можуть переглядати інформацію про заробітну плату та страховий стаж, отримувати електронні довідки, зокрема форми ОК-5, ОК-7 і довідку про розмір пенсії, ознайомлюватися з матеріалами електронної пенсійної справи, перевіряти записи в електронній трудовій книжці та відстежувати історію звернень до Пенсійного фонду.

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