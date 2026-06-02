Як увійти до особистого кабінету на сайті Пенсійного фонду за допомогою КЕП

КЕП можна оформити в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК).

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Українці можуть авторизуватися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та отримати доступ до низки онлайн-сервісів.

Кваліфікований електронний підпис є аналогом власноручного підпису в електронному форматі та має таку ж юридичну силу. Його можна отримати в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів.

Для входу до особистого кабінету на вебпорталі ПФУ необхідно

Перейти на сайт ПФУ

Обрати спосіб входу — «За КЕП»

Вказати АЦСК, в якому був отриманий ваш підпис

Завантажити файл ключа

Ввести пароль до ключа

Натиснути «Увійти»

Після авторизації користувачі можуть переглядати інформацію про заробітну плату та страховий стаж, отримувати електронні довідки, зокрема форми ОК-5, ОК-7 і довідку про розмір пенсії, ознайомлюватися з матеріалами електронної пенсійної справи, перевіряти записи в електронній трудовій книжці та відстежувати історію звернень до Пенсійного фонду.

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