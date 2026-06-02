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Чи можуть брата і сестру залишити жити окремо після розлучення батьків – позиція Верховного Суду

22:36, 2 червня 2026
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Верховний Суд зазначив, що кожен із батьків має право повторно звернутися до суду щодо зміни місця проживання дитини, якщо згодом з’являться нові істотні обставини.
Чи можуть брата і сестру залишити жити окремо після розлучення батьків – позиція Верховного Суду
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Верховний Суд вказав, що окреме проживання рідних брата та сестри, за відсутності доказів негативного впливу на їхній психоемоційний стан, не є безумовною підставою для визначення місця проживання дітей з одним із батьків, якщо між дітьми зберігаються соціальні зв'язки, відсутні перешкоди для спілкування, вони мають можливість періодично зустрічатися, проводити разом час та підтримувати зв'язок.

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Деталі справи

Батько звернувся до суду з позовом до матері про визначення місця проживання дітей разом із ним, мотивуючи тим, що він постійно займався вихованням дітей (сина та доньки), між якими наявне повне взаєморозуміння та підтримка. Однак їх мати, після свого переїзду разом з донькою для проживання до іншого чоловіка, фактично повністю ізолювала доньку від спілкування як з батьком, так і між собою обох спільних дітей – сина та дочки, між якими, існував міцний соціальний зв’язок, розривання якого шкодить дітям. Згоди між батьками щодо місця проживання їхніх малолітніх дітей не досягнуто, тому батько вважав, що визначення місця проживання обох дітей разом із ним відповідатиме якнайкращим їхнім інтересам.

Матір подала до суду зустрічний позов до батька про визначення місця проживання дітей разом із нею, мотивуючи тим, що перебувала у шлюбі з відповідачем, у якому народилися син і донька. Через сімейні конфлікти вона подала позов про розірвання шлюбу, після чого переїхала з донькою до іншого чоловіка. Син залишився проживати з батьком без згоди матері, яка зазнала перешкоди у спілкуванні та вихованні дитини, діти примусово розлучені. Вказувала, що належно піклувалася про дітей, має житло і дохід, тоді як батько зосереджений на роботі й не приділяє синові належної уваги. На її думку, проживання сина з батьком не відповідає інтересам дитини, що підтверджується зауваженнями зі школи щодо його поведінки та зовнішнього вигляду.

Суд першої інстанції позови задовольнив частково, визначив місце проживання сина з батьком, а доньки – з матір’ю, при цьому роз’яснив, що дитина, яка проживає окремо від батьків або одного з них, має право на підтримання з ними регулярних особистих стосунків і прямих контактів. Батько / мати, у разі визначення місця проживання дітей з матір’ю / батьком, не обмежений / обмежена у своєму праві на спілкування з дітьми, турботі відносно дітей та участі у вихованні дітей і може реалізувати свої права шляхом домовленості з матір’ю / батьком дітей щодо встановлення часу спілкування або за рішенням органу опіки та піклування, або за судовим рішенням.

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції в оскаржуваній частині щодо визначення місця проживання доньки з матір’ю, оскільки це відповідає найкращому забезпеченню інтересів дитини.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд погодився з висновками суду першої інстанції в частині вирішення позовів щодо визначення місця проживання доньки з матір’ю та апеляційного суду, зазначив, що окреме проживання рідних брата і сестри не є підставою для задоволення позову про зміну місця проживання дитини, якщо встановлено відсутність перешкод у їх спілкуванні, оскільки діти мають можливість регулярно спілкуватися, зустрічатись, навчаються в одному закладі, проживають територіально близько та відсутні докази негативного впливу окремого проживання на їхній психоемоційний стан.

Кожен із батьків має право порушувати питання щодо зміни місця проживання дитини в майбутньому з урахуванням обставин, що матимуть істотне значення.

Постанова Верховного Суду у справі № 669/89/22 (провадження № 61-16826св23).

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Верховний Суд діти судова практика розлучення

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