Могут ли брат и сестра остаться жить отдельно после развода родителей – позиция Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что каждый родитель имеет право повторно обратиться в суд относительно изменения места жительства ребенка, если впоследствии появятся новые существенные обстоятельства.

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Верховного Суда указал, что раздельное проживание родных брата и сестры при отсутствии доказательств негативного влияния на их психоэмоциональное состояние не является безусловным основанием для определения места жительства детей с одним из родителей, если между детьми сохраняются социальные связи, отсутствуют препятствия для общения, они имеют возможность периодически встречаться, проводить вместе время и поддерживать связь.

Детали дела

Отец обратился в суд с иском к матери об определении места жительства детей вместе с ним, мотивируя тем, что он постоянно занимался воспитанием детей (сына и дочери), между которыми существует полное взаимопонимание и поддержка. Однако их мать после своего переезда вместе с дочерью для проживания с другим мужчиной фактически полностью изолировала дочь от общения как с отцом, так и между собой обоих общих детей — сына и дочери, между которыми существовала прочная социальная связь, разрыв которой вредит детям. Согласия между родителями относительно места жительства их малолетних детей достигнуто не было, поэтому отец считал, что определение места жительства обоих детей вместе с ним будет соответствовать их наилучшим интересам.

Мать подала в суд встречный иск к отцу об определении места жительства детей вместе с ней, мотивируя тем, что состояла в браке с ответчиком, в котором родились сын и дочь. Из-за семейных конфликтов она подала иск о расторжении брака, после чего переехала с дочерью к другому мужчине. Сын остался проживать с отцом без согласия матери, которая столкнулась с препятствиями в общении и воспитании ребенка, дети были принудительно разлучены. Указывала, что надлежащим образом заботилась о детях, имеет жилье и доход, тогда как отец сосредоточен на работе и не уделяет сыну должного внимания. По ее мнению, проживание сына с отцом не соответствует интересам ребенка, что подтверждается замечаниями из школы относительно его поведения и внешнего вида.

Суд первой инстанции удовлетворил иски частично, определил место жительства сына с отцом, а дочери — с матерью, при этом разъяснил, что ребенок, проживающий отдельно от родителей или одного из них, имеет право на поддержание с ними регулярных личных отношений и прямых контактов. Отец / мать в случае определения места жительства детей с матерью / отцом не ограничен / не ограничена в своем праве на общение с детьми, заботе о детях и участии в их воспитании и может реализовать свои права путем договоренности с матерью / отцом детей об установлении времени общения либо по решению органа опеки и попечительства, либо по судебному решению.

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции в обжалуемой части относительно определения места жительства дочери с матерью, поскольку это соответствует наилучшему обеспечению интересов ребенка.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд согласился с выводами суда первой инстанции в части разрешения исков относительно определения места жительства дочери с матерью и апелляционного суда, указав, что раздельное проживание родных брата и сестры не является основанием для удовлетворения иска об изменении места жительства ребенка, если установлено отсутствие препятствий в их общении, поскольку дети имеют возможность регулярно общаться, встречаться, обучаются в одном учреждении, проживают территориально близко и отсутствуют доказательства негативного влияния раздельного проживания на их психоэмоциональное состояние.

Каждый из родителей имеет право поднимать вопрос об изменении места жительства ребенка в будущем с учетом обстоятельств, которые будут иметь существенное значение.

Постановление Верховного Суда по делу № 669/89/22 (производство № 61-16826св23).

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