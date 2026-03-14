В Житомирской области саперы обезвредили боевую часть ракеты «Кинжал» весом в полтонны — фото и видео находки

Взрывоопасный предмет обнаружили на открытой местности и вывезли для уничтожения.

Фото: ГСЧС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомирской области саперы обезвредили 500-килограммовую боевую часть российской ракеты Х-47 «Кинжал». Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Опасный предмет обнаружили на открытой территории. Для его ликвидации привлекли саперов ГСЧС и взрывотехников Национальной полиции.

Специалисты с помощью пиротехнического автомобиля тяжелого типа с манипулятором осторожно извлекли боевую часть ракеты из грунта, после чего загрузили ее в защитный отсек.

После этого взрывоопасный предмет вывезли на специальную площадку, где его должны уничтожить.

Фото и видео: ГСЧС

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.