В Украине обновят правила коммерческого учета электрической энергии

НКРЭКУ одобрила проект постановления об утверждении Изменений в Кодекс коммерческого учета электрической энергии и обнародовала его для публичного обсуждения.

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила, что одобрила проект постановления «Об утверждении Изменений в Кодекс коммерческого учета электрической энергии».

Проект разработан в связи со вступлением в силу Закона Украины от 10 февраля 2026 года № 4777-IX и необходимостью приведения положений Кодекса коммерческого учета электрической энергии в соответствие с требованиями законодательства.

Изменениями предусматривается:

урегулирование вопросов организации коммерческого учета электроэнергии для объектов, осуществляющих производство, потребление и хранение энергии в пределах одной точки присоединения к сетям оператора системы передачи или оператора системы распределения;

совершенствование подходов к учету на объектах производителей электрической энергии, операторов установок хранения энергии и потребителей.

Отдельные положения проекта касаются классификации площадок коммерческого учета по типу объекта и составу электроустановок, а также уточнения порядков (алгоритмов) формирования данных коммерческого учета.

Проект постановления вместе с обоснованием и анализом регуляторного воздействия будет опубликован на официальном веб-сайте НКРЭКУ для получения замечаний и предложений.

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