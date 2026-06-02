  1. В мире

В Украине обновят правила коммерческого учета электрической энергии

23:30, 2 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
НКРЭКУ одобрила проект постановления об утверждении Изменений в Кодекс коммерческого учета электрической энергии и обнародовала его для публичного обсуждения.
В Украине обновят правила коммерческого учета электрической энергии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила, что одобрила проект постановления «Об утверждении Изменений в Кодекс коммерческого учета электрической энергии».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Проект разработан в связи со вступлением в силу Закона Украины от 10 февраля 2026 года № 4777-IX и необходимостью приведения положений Кодекса коммерческого учета электрической энергии в соответствие с требованиями законодательства.

Изменениями предусматривается:

  • урегулирование вопросов организации коммерческого учета электроэнергии для объектов, осуществляющих производство, потребление и хранение энергии в пределах одной точки присоединения к сетям оператора системы передачи или оператора системы распределения;
  • совершенствование подходов к учету на объектах производителей электрической энергии, операторов установок хранения энергии и потребителей.

Отдельные положения проекта касаются классификации площадок коммерческого учета по типу объекта и составу электроустановок, а также уточнения порядков (алгоритмов) формирования данных коммерческого учета.

Проект постановления вместе с обоснованием и анализом регуляторного воздействия будет опубликован на официальном веб-сайте НКРЭКУ для получения замечаний и предложений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НКРЕКП электроэнергия

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП может оправдать судью Геннадия Салая по делу о незаконных НСРД в отношении адвоката

Судья Геннадий Салай может избежать дисциплинарной ответственности за незаконное санкционирование НСРД в отношении адвоката.

Верховный Суд: смерть военнослужащего от инфаркта не исключает право семьи на 15 млн гривен

Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций по спору о выплате 15 млн грн матери военнослужащего, который умер от инфаркта во время службы.

Военных хотят привлечь к написанию законов в Верховной Раде: нардепам могут предоставить до двух советников-офицеров

Новый законопроект предлагает разрешить отдельным народным депутатам привлекать до двух военнослужащих в качестве военных советников для работы над законодательными инициативами в сфере национальной безопасности и обороны.

Электросамокаты за нарушение ПДД смогут конфисковывать, а пользователей — отправлять на исправительные работы: законопроект

В Украине предлагают ввести новые штрафы: конфискацию электросамокатов и исправительные работы за нарушение ПДД пользователями малого электротранспорта.

Людмилу Салтан, которая просила $4 тысячи за принятие решения, уволили с должности судьи в Одессе

ВСП принял решение об увольнении Людмилы Салтан с должности судьи Киевского районного суда города Одессы.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]