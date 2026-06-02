В Україні оновлять правила комерційного обліку електричної енергії
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомила, що схвалила проєкт постанови «Про затвердження Змін до Кодексу комерційного обліку електричної енергії».
Проєкт розроблено у зв’язку з набранням чинності Законом України від 10 лютого 2026 року № 4777-IX та необхідністю приведення положень Кодексу комерційного обліку електричної енергії у відповідність до вимог законодавства.
Змінами передбачається:
- врегулювання питань організації комерційного обліку електроенергії для об’єктів, що здійснюють виробництво, споживання та зберігання енергії в межах однієї точки приєднання до мереж оператора системи передачі або оператора системи розподілу;
- удосконалення підходів до обліку на об’єктах виробників електричної енергії, операторів установок зберігання енергії та споживачів.
Окремі положення проєкту стосуються класифікації площадок комерційного обліку за типом об’єкта та складом електроустановок , а також уточнення порядків (алгоритмів) формування даних комерційного обліку.
Проєкт постанови разом з обґрунтуванням та аналізом регуляторного впливу буде оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП для отримання зауважень та пропозицій.
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