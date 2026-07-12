Одна помилка в документах може затримати виплати: що потрібно перевірити військовим після поранення

Які документи потрібно перевірити після поранення, щоб уникнути проблем із виплатами та статусами.

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Після поранення військовослужбовця ключове значення має не лише лікування, а й правильне оформлення медичних та службових документів. Саме вони підтверджують обставини отримання поранення, стають підставою для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), експертного оцінювання повсякденного функціонування (ЕКОПФО), встановлення інвалідності, отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника бойових дій та призначення грошових виплат. У Міністерстві оборони пояснили, які документи мають бути оформлені після поранення, на що необхідно звернути особливу увагу під час їх перевірки та які помилки найчастіше призводять до затримки оформлення соціальних гарантій.

Чому правильне оформлення документів після поранення є критично важливим

Поранений військовослужбовець не зобов'язаний особисто контролювати процес оформлення документів у медичному закладі. Водночас саме від їх правильності залежить можливість безперешкодно пройти ВЛК, встановити причинний зв'язок травми, поранення, контузії, каліцтва чи захворювання з проходженням військової служби, отримати додаткову винагороду під час тривалого стаціонарного лікування або відпустки для лікування, пройти ЕКОПФО для визначення групи інвалідності, оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни та отримати одноразову грошову допомогу (ОГД) у разі встановлення інвалідності.

При цьому помилки в документах самі по собі не позбавляють військовослужбовця права на соціальні гарантії. Однак вони можуть призвести до повернення документів на доопрацювання, що затягує проходження процедур і призначення виплат на кілька місяців.

З питань оформлення документів, направлення та проходження ВЛК, а також реалізації соціальних гарантій військовослужбовці можуть звертатися до фахівців служб супроводу своєї військової частини, закладу охорони здоров'я або територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). До їхніх завдань, зокрема, належить допомога пораненим у проходженні ВЛК та оформленні документів для отримання статусів і виплат.

Первинна медична картка: перший документ після поранення

Першим документом є первинна медична картка (ПМК) — первинний обліковий документ, який оформлюється під час надання медичної допомоги на догоспітальному етапі.

Її заповнюють у разі травми, поранення, захворювання чи ураження. Документ підтверджує факт надання медичної допомоги та є одним із головних джерел інформації для подальшого оформлення довідки про обставини травми, поранення, контузії чи каліцтва.

Виписка зі стаціонару: що потрібно обов'язково перевірити

Після завершення лікування заклад охорони здоров'я видає виписку з медичної карти амбулаторного або стаціонарного хворого. У ній зазначаються діагнози, стан пацієнта на момент виписки та строки лікування.

У Міноборони рекомендують уважно перевірити два ключові моменти:

чи внесені до документа всі встановлені ушкодження. Наприклад, окремі переломи можуть бути виявлені вже після детального обстеження, а не під час надання першої допомоги;

чи правильно зазначено дату отримання поранення в анамнезі. Наприклад, формулювання «наслідки МВТ, отриманої 01.05.2024» має відповідати даним первинної медичної картки та довідки про обставини травми.

Неточності у цих даних можуть негативно вплинути на встановлення причинного зв'язку під час військово-лікарської експертизи або визначення причин інвалідності під час ЕКОПФО. Тому всі виписки необхідно зберігати та пред'являти під час кожного наступного медичного огляду.

Довідка про обставини травми: документ, без якого неможливо оформити низку виплат

Одним із найважливіших документів є довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), яка оформлюється за Додатком 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року №402.

Саме цей документ використовується для:

встановлення причинного зв'язку поранення під час військово-лікарської експертизи;

призначення виплат, зокрема одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності;

підтвердження права на додаткову винагороду та окремі види допомоги від територіальних громад;

оскарження рішень ВЛК щодо встановленого причинного зв'язку.

Під час оформлення довідки необхідно перевірити правильність персональних даних, дату отримання травми, повний перелік ушкоджень та їх локалізацію, а також відповідність опису обставин іншим документам — журналу бойових дій, первинній медичній картці, матеріалам службового розслідування та іншим доказам.

Формулювання обставин повинні відповідати описам причинних зв'язків травм, поранень, контузій і каліцтв, визначеним пунктом 21.5 глави 21 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

Особливо важливо, щоб у довідці була прямо зазначена інформація про те, що поранення не пов'язане із вчиненням кримінального чи адміністративного правопорушення, не стало наслідком перебування у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння та не є результатом навмисного заподіяння собі тілесних ушкоджень. За відсутності такого формулювання пакет документів для призначення одноразової грошової допомоги повертають на доопрацювання.

Хто встановлює причинний зв'язок поранення

Встановлювати причинний зв'язок між пораненням і проходженням військової служби має право виключно військово-лікарська комісія відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

Командир військової частини, начальник медичної служби чи кадровий підрозділ такого рішення ухвалювати не можуть. Командир лише оформлює довідку про обставини травми, яка надалі використовується ВЛК під час прийняття рішення.

Порядок оформлення документа залежить від обставин отримання поранення.

Якщо військовослужбовець зазнав поранення внаслідок дій противника, службове розслідування не проводиться. Використовуються наявні документи — первинна медична картка, журнал бойових дій, накази про участь у бойових діях та інші матеріали. Після цього готується рапорт, видається наказ командира, а довідку про обставини травми оформлюють у системі електронного документообігу (СЕДО), передають до кабінету ВЛК або закладу охорони здоров'я, а військовослужбовцю видають паперову копію.

Якщо подія сталася без впливу противника, обов'язково проводиться службове розслідування відповідно до Інструкції Міноборони №332 від 27 жовтня 2021 року, оформлюються акт службового розслідування та акт про нещасний випадок. Надалі процедура аналогічна: рапорт, наказ, оформлення довідки в СЕДО та видача копії військовослужбовцю.

Довідка про участь у бойових діях: для чого вона потрібна

Ще одним важливим документом є довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України. Вона оформлюється за Додатком 6 до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року №413.

Ця довідка необхідна для:

отримання статусу учасника бойових дій;

встановлення під час військово-лікарської експертизи зв'язку захворювання із захистом Батьківщини.

Документ оформлює військова частина. Якщо командир не подав необхідні матеріали до відповідної комісії, військовослужбовець має право самостійно ініціювати цей процес відповідно до вимог Порядку №413.

Які документи потрібно зберігати після поранення

У Міноборони рекомендують зберігати всі медичні та адміністративні документи в оригіналах і заздалегідь виготовляти їх копії.

Надалі можуть знадобитися:

військово-обліковий документ;

первинна медична картка;

виписки з медичних карт за кожен період стаціонарного лікування;

довідка про обставини травми (Додаток 5 до наказу Міноборони №402);

довідка про безпосередню участь у бойових діях (Додаток 6 до постанови Кабінету Міністрів №413);

витяг з облікової документації (форма №12).

Що робити, якщо в документах виявили помилки

Якщо у документах виявлено неправильну дату, неповний діагноз або некоректний опис обставин отримання поранення, їх необхідно виправити через медичний заклад, військову частину або ТЦК та СП ще до подання документів на ВЛК, ЕКОПФО чи для оформлення виплат.

Після подання документів виправлення також можливе, однак процедура триватиме значно довше.

Якщо на момент встановлення причинного зв'язку травми чи захворювання необхідних документів не було, а згодом вони з'явилися, військовослужбовець може звернутися до штатної ВЛК із заявою про повторне встановлення причинного зв'язку, додавши нові документи.

Як оскаржити рішення ВЛК

У разі незгоди з постановою військово-лікарської комісії, зокрема щодо встановленого причинного зв'язку поранення чи захворювання, військовослужбовець має право оскаржити рішення у ВЛК вищого рівня або звернутися до суду.

Строк для оскарження становить 30 днів із дня ухвалення відповідного рішення.

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