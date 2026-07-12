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У ДПС назвали три причини відмови у погодженні довідки-розрахунку

22:00, 12 липня 2026
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Для подання документа достатньо авторизуватися в Електронному кабінеті за допомогою КЕП, Дія.Підпису, BankID або MobileID.
У ДПС назвали три причини відмови у погодженні довідки-розрахунку
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Платники єдиного внеску можуть подати довідку-розрахунок на виплату заробітної плати в електронній формі через Електронний кабінет. У Державній податковій службі повідомили, як оформити документ, які форми використовувати та в яких випадках можуть відмовити в його погодженні.

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Як подати довідку-розрахунок

У ДПС зазначили, що для подання довідки-розрахунку в електронному вигляді необхідно увійти до Електронного кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису, Дія.Підпису, BankID або MobileID.

Після авторизації в розділі «Введення звітності» можна сформувати та надіслати документ:

  • за формою J1330001 — для юридичних осіб;
  • за формою F1330001 — для фізичних осіб.

Як відбувається перевірка документа

Після надходження довідки до контролюючого органу проводиться її автоматизована перевірка.

За результатами перевірки платник отримує першу квитанцію. Якщо документ містить помилки або не відповідає встановленим вимогам, у квитанції зазначаються причини його неприйняття.

У разі успішного проходження перевірки формується друга квитанція, яка підтверджує прийняття та реєстрацію документа або містить повідомлення про неприйняття із зазначенням причин.

Коли можуть відмовити у погодженні

У ДПС наголосили, що контролюючі органи невідкладно розглядають і погоджують довідки-розрахунки.

Відмова можлива лише у трьох випадках:

  • довідку подано не за встановленою формою;
  • документ містить недостовірну інформацію;
  • довідку подано не до того контролюючого органу, в якому платник перебуває на обліку.

Де перевірити статус розгляду

Статус розгляду довідки та дату її реєстрації можна переглянути у приватній частині Електронного кабінету в розділі «Вхідні/вихідні документи».

Саме дата реєстрації вважається днем отримання документа контролюючим органом.

Після завершення розгляду платнику через Електронний кабінет надсилається погоджена довідка-розрахунок або рішення про відмову.

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