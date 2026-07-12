Штрафи, арешт і до 8 років в'язниці: яке покарання загрожує за жорстоке поводження з тваринами

Закон забороняє не лише побиття чи вбивство тварин, а й залишення їх у спеку в автомобілі, на прив'язі без укриття та поширення відео зі знущаннями.

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Жорстоке поводження з тваринами в Україні тягне за собою не лише суспільний осуд, а й цілком реальну юридичну відповідальність. Закон визначає широкий перелік дій, які вважаються порушенням, — від побиття чи неналежного утримання домашніх улюбленців до поширення відео зі знущаннями над тваринами.

Залежно від тяжкості вчиненого порушникам можуть загрожувати штрафи, адміністративний арешт, конфіскація тварини, а в окремих випадках — позбавлення волі на строк до восьми років.

«Судово-юридична газета» розповідає, які дії є незаконними, коли настає адміністративна або кримінальна відповідальність та як діяти, якщо ви стали свідком жорстокого поводження з твариною.

Які дії вважаються жорстоким поводженням з тваринами

Відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», жорстоким поводженням вважаються умисні дії або бездіяльність щодо тварин, у тому числі безпритульних, які спричиняють фізичний біль, страждання, ушкодження, каліцтво або загибель. До таких порушень також належить недотримання встановлених правил утримання, поводження чи транспортування тварин.

Зокрема, до жорстокого поводження закон відносить:

побиття, травмування, отруєння, каліцтво або вбивство тварин;

залишення тварин без нагляду в автомобілі, якщо температура повітря перевищує +20 °C або є нижчою за +5 °C;

залишення прив'язаної тварини без можливості сховатися від погодних умов за температури понад +20 °C або нижче 0 °C;

дресирування із застосуванням методів, що завдають шкоди здоров'ю чи загальному стану тварини;

прив'язування тварин до транспортних засобів із примушенням до бігу;

нацьковування тварин одна на одну з хуліганських чи корисливих мотивів.

Повний перелік заборонених дій визначено Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Яка адміністративна відповідальність передбачена

Адміністративна відповідальність настає у випадках, коли знущання спричинило тварині фізичний біль або страждання, але не призвело до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі. Також вона застосовується за залишення тварин напризволяще або порушення правил їх утримання чи транспортування.

За такі правопорушення передбачено:

за перше порушення щодо однієї тварини — штраф від 3 400 до 5 100 гривень;

за повторне порушення, дії щодо кількох тварин або правопорушення, вчинене групою осіб, — штраф від 5 100 до 8 500 гривень або адміністративний арешт строком до 15 діб.

Якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я, суд може ухвалити рішення про конфіскацію тварини.

Коли настає кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність настає за жорстоке поводження з хребетними тваринами, зокрема котами, собаками, сільськогосподарськими тваринами, птахами та іншими, якщо такі дії:

призвели до каліцтва або загибелі тварини;

полягали в нацьковуванні тварин одна на одну;

були вчинені з хуліганських чи корисливих мотивів;

містили заклики або пропаганду жорстокого поводження з тваринами.

За такі злочини передбачено обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років із конфіскацією тварини.

Найсуворіше покарання встановлено за створення, збут або поширення продукції, що пропагує жорстоке поводження з тваринами, зокрема відеозаписів зі знущаннями. За такі дії винним загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією тварини.

Що робити, якщо ви стали свідком жорстокого поводження з твариною

У разі виявлення фактів жорстокого поводження рекомендують:

негайно викликати поліцію;

за можливості зупинити порушника без ризику для власної безпеки та надати допомогу тварині;

зафіксувати подію за допомогою фото чи відео, зібрати контакти свідків та зазначити точну адресу;

звернутися до зоозахисних організацій або волонтерів, які можуть допомогти врятувати тварину та супроводити подальші дії.

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