Графік затверджено, але плани змінилися: чи можна перенести щорічну відпустку

Чи можна перенести щорічну відпустку через сімейні обставини — що говорить закон.

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Графік відпусток не означає, що працівник назавжди прив’язаний до визначеної дати відпочинку. Якщо життєві обставини змінюються, закон дозволяє перенести щорічну відпустку на інший період. Водночас у деяких випадках роботодавець може погодити таке перенесення, а в інших — зобов’язаний це зробити. Розповідаємо, коли працівник має право змінити дату відпустки, як це оформлюється та в яких ситуаціях відпустка переноситься або продовжується відповідно до законодавства.

Графік відпусток є обов’язковим для роботодавця

Чинне законодавство не встановлює окремого порядку складання та ведення графіка відпусток. Водночас частина десята статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» передбачає, що черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджує роботодавець за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Такий графік доводиться до відома всіх працівників. Під час його складання враховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їхнього відпочинку.

Таким чином, на підприємстві, в установі чи організації графік відпусток має бути обов’язково.

Чи може працівник сам ініціювати перенесення відпустки

Якщо після затвердження графіка відпусток протягом робочого року у працівника виникла потреба змінити дату відпочинку, він має право звернутися до роботодавця із відповідною заявою.

У заяві працівник просить перенести щорічну відпустку на інший визначений ним період. Таке звернення може бути пов’язане, зокрема, із сімейними обставинами або іншими причинами, які виникли вже після затвердження графіка.

У разі погодження перенесення відповідні зміни вносяться до графіка відпусток.

Коли роботодавець зобов’язаний перенести щорічну відпустку

Стаття 11 Закону України «Про відпустки» передбачає випадки, коли щорічна відпустка на вимогу працівника обов’язково переноситься на інший період.

Це відбувається, якщо:

працівника письмово не повідомили про початок відпустки не пізніше ніж за два тижні до дати, визначеної графіком;

працівникові несвоєчасно виплатили заробітну плату за час щорічної відпустки.

У таких ситуаціях працівник має право вимагати перенесення відпустки, а роботодавець зобов’язаний це забезпечити.

Коли відпустка переноситься або продовжується

Закон також визначає випадки, коли щорічна відпустка підлягає перенесенню на інший період або продовжується.

До них належать:

тимчасова непрацездатність працівника, що настала під час відпустки та підтверджена у встановленому порядку;

настання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо законодавством передбачено звільнення його від основної роботи зі збереженням заробітної плати;

збіг щорічної відпустки з навчальною відпусткою та інші випадки, передбачені законодавством.

Що потрібно зробити для перенесення відпустки

Якщо працівник хоче перенести щорічну відпустку через сімейні обставини або інші причини, він має подати роботодавцю заяву із проханням надати відпустку в інший період.

Після погодження такого перенесення роботодавець вносить відповідні зміни до графіка відпусток. Водночас у випадках, прямо передбачених статтею 11 Закону України «Про відпустки», перенесення щорічної відпустки є обов’язком роботодавця, а не його правом.

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