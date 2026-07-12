Чи є рак 4 стадії поважною причиною для пропуску строку прийняття спадщини — рішення суду

Після смерті дружини чоловік звернувся до нотаріуса із запізненням, пояснивши це тяжким онкологічним захворюванням, однак суд відмовив у наданні додаткового строку.

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Після втрати близької людини спадкоємці нерідко змушені одночасно вирішувати питання оформлення спадщини та власні життєві обставини, зокрема пов'язані зі станом здоров'я. Однак навіть тяжке захворювання саме по собі не означає, що суд автоматично визначить додатковий строк для звернення до нотаріуса.

Такого висновку дійшов Немишлянський районний суд м. Харкова, розглянувши позов чоловіка, який просив визначити йому додатковий строк для прийняття спадщини після смерті дружини. Суд наголосив: спадкоємець має довести не лише факт тяжкої хвороби, а й те, що саме вона створила об'єктивні, непереборні та істотні труднощі для звернення до нотаріуса у межах шестимісячного строку, встановленого законом для прийняття спадщини.

Обставини справи

Після смерті дружини чоловік звернувся до приватного нотаріуса із заявою про прийняття спадщини як спадкоємець першої черги за законом. Однак це сталося вже після спливу шестимісячного строку, встановленого Цивільним кодексом для прийняття спадщини. У зв'язку з цим нотаріус відмовив йому у видачі свідоцтва про право на спадщину, після чого чоловік звернувся до суду з позовом про визначення додаткового тримісячного строку для подання відповідної заяви.

Позивач обґрунтовував пропуск строку тим, що після смерті дружини у нього було діагностовано рак шлунка IV стадії. Він проходив стаціонарне лікування, численні обстеження, перебував під наглядом онкологів, страждав від сильного больового синдрому та інтоксикації організму. За його словами, через тяжкий стан здоров'я він не мав можливості звернутися до нотаріуса, а догляд за ним здійснювала донька. Ці обставини підтверджувалися медичною документацією та показаннями свідків.

Представник Харківської міської ради просив відмовити у задоволенні позову. Відповідач зазначав, що матеріали справи не містять доказів перебування позивача на стаціонарному лікуванні протягом усього шестимісячного строку, а також не підтверджують існування об'єктивних перешкод, які унеможливлювали своєчасне звернення до нотаріуса.

Що встановив суд

Суд встановив, що позивач на момент відкриття спадщини не проживав разом із померлою дружиною. Відповідно до статей 1269–1270 ЦК України він мав особисто подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини протягом шести місяців із дня її відкриття. Цього зроблено не було.

Відповідно до статті 1272 ЦК України суд може визначити спадкоємцю додатковий строк лише за наявності поважних причин пропуску. При цьому такими причинами є обставини, пов'язані з об'єктивними, непереборними та істотними труднощами, які реально перешкоджали своєчасному зверненню до нотаріуса.

Суд також врахував правові висновки Верховного Суду, згідно з якими сам факт лікування не є безумовною підставою для визначення додаткового строку. Під час вирішення таких спорів оцінюються тривалість стаціонарного лікування, тяжкість захворювання та наявність доказів того, що саме хвороба об'єктивно унеможливлювала звернення до нотаріуса.

Чому суд відмовив

Дослідивши медичні документи, суд встановив, що позивач перебував на стаціонарному лікуванні з 31 березня до 7 квітня 2025 року. Водночас спадщина відкрилася 31 січня 2025 року, а строк для її прийняття спливав 31 липня 2025 року.

На думку суду, позивач не довів існування об'єктивних та непереборних перешкод для звернення до нотаріуса в період від відкриття спадщини до початку стаціонарного лікування, а також не підтвердив, що протягом строку, встановленого для прийняття спадщини, існували непереборні обставини, які унеможливлювали подання заяви. Суд підкреслив, що оцінка поважності причин має стосуватися насамперед саме шестимісячного строку для прийняття спадщини, оскільки саме в цей період спадкоємець повинен довести існування об'єктивних, непереборних та істотних труднощів.

У результаті Немишлянський районний суд м. Харкова дійшов висновку в справі 645/2282/26, що позивач не довів наявності поважних причин пропуску строку для прийняття спадщини, оскільки надані ним докази не підтверджують існування об'єктивних, непереборних та істотних перешкод для своєчасного звернення до нотаріуса. У зв'язку з цим суд відмовив у задоволенні позову про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини. Судові витрати покладено на позивача.

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