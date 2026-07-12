  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Является ли рак IV стадии уважительной причиной для пропуска срока принятия наследства — решение суда

19:23, 12 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После смерти супруги мужчина обратился к нотариусу с опозданием, объяснив это тяжелым онкологическим заболеванием, однако суд отказал в предоставлении дополнительного срока.
Является ли рак IV стадии уважительной причиной для пропуска срока принятия наследства — решение суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После утраты близкого человека наследникам нередко приходится одновременно решать вопросы оформления наследства и собственные жизненные обстоятельства, в частности связанные с состоянием здоровья. Однако даже тяжелое заболевание само по себе не означает, что суд автоматически определит дополнительный срок для обращения к нотариусу.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

К такому выводу пришел Немышлянский районный суд г. Харькова, рассмотрев иск мужчины, который просил определить ему дополнительный срок для принятия наследства после смерти супруги. Суд подчеркнул: наследник должен доказать не только факт тяжелой болезни, но и то, что именно она создала объективные, непреодолимые и существенные трудности для обращения к нотариусу в пределах шестимесячного срока, установленного законом для принятия наследства.

Обстоятельства дела

После смерти супруги мужчина обратился к частному нотариусу с заявлением о принятии наследства как наследник первой очереди по закону. Однако это произошло уже после истечения шестимесячного срока, установленного Гражданским кодексом для принятия наследства. В связи с этим нотариус отказал ему в выдаче свидетельства о праве на наследство, после чего мужчина обратился в суд с иском об определении дополнительного трехмесячного срока для подачи соответствующего заявления.

Истец обосновывал пропуск срока тем, что после смерти супруги у него был диагностирован рак желудка IV стадии. Он проходил стационарное лечение, многочисленные обследования, находился под наблюдением онкологов, страдал от сильного болевого синдрома и интоксикации организма. По его словам, из-за тяжелого состояния здоровья он не имел возможности обратиться к нотариусу, а уход за ним осуществляла дочь. Эти обстоятельства подтверждались медицинской документацией и показаниями свидетелей.

Представитель Харьковского городского совета просил отказать в удовлетворении иска. Ответчик указывал, что материалы дела не содержат доказательств пребывания истца на стационарном лечении в течение всего шестимесячного срока, а также не подтверждают существование объективных препятствий, которые делали невозможным своевременное обращение к нотариусу.

Что установил суд

Суд установил, что истец на момент открытия наследства не проживал вместе с умершей супругой. В соответствии со статьями 1269–1270 ГК Украины он должен был лично подать нотариусу заявление о принятии наследства в течение шести месяцев со дня его открытия. Этого сделано не было.

В соответствии со статьей 1272 ГК Украины суд может определить наследнику дополнительный срок лишь при наличии уважительных причин пропуска. При этом такими причинами являются обстоятельства, связанные с объективными, непреодолимыми и существенными трудностями, которые реально препятствовали своевременному обращению к нотариусу.

Суд также учел правовые выводы Верховного Суда, согласно которым сам факт лечения не является безусловным основанием для определения дополнительного срока. При разрешении таких споров оцениваются продолжительность стационарного лечения, тяжесть заболевания и наличие доказательств того, что именно болезнь объективно делала невозможным обращение к нотариусу.

Почему суд отказал

Исследовав медицинские документы, суд установил, что истец находился на стационарном лечении с 31 марта по 7 апреля 2025 года. В то же время наследство открылось 31 января 2025 года, а срок для его принятия истекал 31 июля 2025 года.

По мнению суда, истец не доказал существование объективных и непреодолимых препятствий для обращения к нотариусу в период с открытия наследства до начала стационарного лечения, а также не подтвердил, что в течение срока, установленного для принятия наследства, существовали непреодолимые обстоятельства, которые делали невозможной подачу заявления. Суд подчеркнул, что оценка уважительности причин должна касаться прежде всего именно шестимесячного срока для принятия наследства, поскольку именно в этот период наследник должен доказать существование объективных, непреодолимых и существенных трудностей.

В результате Немышлянский районный суд г. Харькова пришел к выводу, что истец не доказал наличие уважительных причин пропуска срока для принятия наследства, поскольку представленные им доказательства не подтверждают существование объективных, непреодолимых и существенных препятствий для своевременного обращения к нотариусу. В связи с этим суд отказал в удовлетворении иска об определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства. Судебные расходы возложены на истца.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд наследство судебная практика

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

СЗЧ во время войны: что заставляет военных покидать части и как за это наказывают суды — июльский дайджест

Где проходит граница между законом и реальной социальной справедливостью, когда мотивом СЗЧ (самовольного оставления части) становятся недействующие заключения ВВК или нежелание идти в штурмовые подразделения без надлежащей подготовки.

Вернуть товар без чека можно, но есть ньюансы: что говорит закон и какую позицию занял Верховный Суд

Когда отсутствие чека не препятствует защите прав потребителя и какие документы могут его заменить.

Большая Палата ВС объяснила, почему работодатель не может тайно мониторить корпоративный телефон работника

ВП ВС подчеркнула, что суды должны оценивать пропорциональность вмешательства работодателя в частную жизнь работника, даже если полученная информация формально не признается персональными данными.

Строители испортили квартиру во время ремонта: как вернуть деньги и заставить подрядчика устранить деффекты

Какие права имеет потребитель в случае некачественного ремонта, когда можно требовать возмещения убытков, как действовать, если работы выполнялись без письменного договора и что на этот счет говорит судебная практика.

За систематические оскорбления в интернете могут посадить — ЕСПЧ признал допустимым реальное лишение свободы

ЕСПЧ подтвердил, что в исключительных случаях назначение реального лишения свободы за длительную кампанию клеветы и оскорблений в интернете может соответствовать требованиям статьи 10 Конвенции.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]