Является ли рак IV стадии уважительной причиной для пропуска срока принятия наследства — решение суда
19:23, 12 июля 2026
После смерти супруги мужчина обратился к нотариусу с опозданием, объяснив это тяжелым онкологическим заболеванием, однако суд отказал в предоставлении дополнительного срока.
После утраты близкого человека наследникам нередко приходится одновременно решать вопросы оформления наследства и собственные жизненные обстоятельства, в частности связанные с состоянием здоровья. Однако даже тяжелое заболевание само по себе не означает, что суд автоматически определит дополнительный срок для обращения к нотариусу.
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