Мигнули фарами другому водителю — в некоторых случаях это может обернуться крупным штрафом

Привычное действие за рулем может стоить почти 60 тысяч гривен: о чем предупредили водителей

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Многие водители привыкли мигать фарами, чтобы поблагодарить другого автомобилиста, предупредить о полицейском патруле или камере контроля скорости. Однако в Великобритании такое привычное действие может обойтись очень дорого. Эксперты напоминают, что правила дорожного движения разрешают использовать фары только в одном конкретном случае, а за их неправильное применение водителям грозит штраф до 1000 фунтов стерлингов (около 60 тысяч гривен).

За какое мигание фарами могут оштрафовать

В Великобритании водителям не рекомендуют использовать фары как способ общения с другими участниками дорожного движения.

Наибольший риск возникает тогда, когда автомобилисты миганием предупреждают других о камерах автоматической фиксации нарушений или полицейских автомобилях. Такие действия могут расценить как воспрепятствование работе правоохранительных органов, за что предусмотрен штраф до 1000 фунтов стерлингов.

В то же время даже безобидное мигание, например для благодарности или приглашения проехать первым, также не соответствует требованиям британских правил, поскольку другие водители могут неправильно понять такой сигнал. Это повышает риск аварийных ситуаций.

Когда мигать фарами разрешено

Британские правила дорожного движения разрешают использовать короткое мигание фарами только для того, чтобы сообщить другим участникам движения о своем присутствии на дороге.

То есть фары не должны использоваться для передачи каких-либо других сообщений или условных сигналов.

Еще одна опасность — слишком яркие фары

Эксперты также обратили внимание на проблему слишком яркого света современных автомобильных фар. Он может ослеплять других водителей, из-за чего они не успевают заметить препятствия или опасность на дороге.

По данным британского автомобильного клуба RAC, с 2014 года в стране в среднем ежегодно происходит 263 дорожно-транспортных происшествия, в которых одним из факторов стало ослепление светом фар. Кроме того, 61% участников опроса считают, что за последний год эта проблема стала еще более заметной.

Как избежать штрафа

Специалисты советуют использовать фары исключительно по их прямому назначению, а также регулярно проверять их регулировку. Правильно отрегулированный свет не только поможет избежать штрафов, но и снизит риск ослепления других водителей и сделает движение более безопасным.

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