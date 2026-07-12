Укроборонпром звільнив керівників двох держпідприємств після вибуху складів у Вишневому

Винним загрожує не лише звільнення, а й кримінальна відповідальність.

Фото: Микола Калашник / Київська ОВА

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«Укроборонпром» звільнив керівників двох державних підприємств після обстрілу Вишневого на Київщині.

Вказується, що керівників двох держпідприємств звільнили після того, як попереднє розслідування встановило порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів.

Також звільнили й інших посадовців, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків.

В «Укроборонпромі» наголосили: усі винні, крім звільнення нестимуть і кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Зараз на всіх підприємствах «Укроборонпрому» триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська завдали ракетного удару по Вишневому Київської області. Внаслідок атаки виникла пожежа на складах одного з підприємств «Укроборонпрому», а також були пошкоджені житлові будинки та інші об'єкти.

Після інциденту Президент Володимир Зеленський повідомив, що СБУ та Офіс Генерального прокурора розпочали кримінальне провадження. За результатами попереднього розслідування встановили порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів.

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