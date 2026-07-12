Стратили у 28 років, помилували через 70 років: у Великій Британії переглянули справу Рут Елліс

Суд свого часу не взяв до уваги докази систематичного насильства з боку партнера, яке могло змінити кваліфікацію справи.

Фото: The Guardian

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Рут Елліс, яка стала останньою жінкою, страченою через повішення у Великій Британії, посмертно отримала помилування. Рішення ухвалили після появи доказів того, що вона тривалий час зазнавала домашнього насильства та контролю з боку свого партнера, однак під час судового розгляду ці обставини не були належним чином враховані. Про це повідомляє The Guardian.

Помилування через 70 років після страти

Рут Елліс стратили у 1955 році. На той момент їй було 28 років.

Жінку засудили за вбивство свого партнера Девіда Блейклі, з яким вона познайомилася за два роки до цього, працюючи керівницею нічного клубу.

Клопотання про помилування подали четверо онуків Елліс. Вони наголошували, що її дії не можна оцінювати окремо від домашнього насильства, психологічної травми та інших обставин, які суд у 1955 році фактично залишив поза увагою.

Про рішення повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр юстиції Великої Британії Девід Леммі. За його рекомендацією король Чарльз III посмертно помилував Рут Елліс.

Чому справу переглянули

В уряді пояснили, що якби ця справа розглядалася сьогодні, присяжні могли б врахувати втрату самоконтролю або обмежену осудність жінки.

За таких обставин кваліфікація злочину могла б бути змінена — з умисного вбивства на ненавмисне.

Водночас умовне помилування не скасовує самого обвинувального вироку, а лише змінює призначене покарання. У справі Рут Елліс смертну кару офіційно замінили на довічне ув'язнення.

Суд не врахував докази домашнього насильства

На момент страти Рут Елліс була матір'ю-одиначкою двох дітей. У той час її називали «безжальною вбивцею».

Згодом з'явилися свідчення, що Девід Блейклі, який був автогонщиком, систематично застосовував до неї фізичне та психологічне насильство.

За словами самої Елліс, її друзів, лікарів і очевидців, чоловік бив її на людях, штовхав зі сходів, сильно вдарив по вуху, через що вона тимчасово втратила слух, ударом у живіт спричинив викидень, залишав на її тілі синці та погрожував убивством.

Під час судового процесу вплив цього насильства на психологічний стан жінки не розглядали. Суддя також наказав присяжним не брати до уваги як аргумент захисту твердження про те, що її «жорстоко поводився її коханець».

Родина: помилування не змінить минулого, але відновлює справедливість

Онука Рут Елліс Лора Енстон заявила, що рішення про помилування не може змінити події минулого, однак має велике значення для всієї родини.

За її словами, це офіційне визнання того, що Рут не повинні були страчувати, а система правосуддя підвела її.

Енстон також зазначила, що наслідки страти позначилися на кількох поколіннях сім'ї.

За її словами, Рут Елліс була жертвою тривалого жорстокого насильства, а її діти так і не змогли оговтатися від втрати матері. Вона розповіла, що її дядько згодом покінчив життя самогубством, а психологічна травма матері вплинула на всю родину.

Міністр юстиції назвав рішення актом милосердя

Девід Леммі заявив, що змінити події 70-річної давності вже неможливо, однак можна визнати винятковість цієї справи.

За його словами, умовне помилування є актом милосердя, який, як сподіваються у британському уряді, принесе родині Рут Елліс хоча б певний спокій.

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