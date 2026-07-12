Казнили в 28 лет, помиловали через 70 лет: в Великобритании пересмотрели дело Рут Эллис

В своё время суд не принял во внимание доказательства систематического насилия со стороны партнёра, которые могли изменить квалификацию дела.

Фото: The Guardian

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Рут Эллис, ставшая последней женщиной, казненной через повешение в Великобритании, посмертно получила помилование. Решение было принято после появления доказательств того, что она в течение длительного времени подвергалась домашнему насилию и контролю со стороны своего партнера, однако во время судебного разбирательства эти обстоятельства не были должным образом учтены. Об этом сообщает The Guardian.

Помилование спустя 70 лет после казни

Рут Эллис была казнена в 1955 году. На тот момент ей было 28 лет.

Женщину осудили за убийство своего партнера Дэвида Блейкли, с которым она познакомилась за два года до этого, работая управляющей ночным клубом.

Ходатайство о помиловании подали четверо внуков Эллис. Они подчеркивали, что её действия нельзя оценивать в отрыве от домашнего насилия, психологической травмы и других обстоятельств, которые суд в 1955 году фактически оставил без внимания.

О решении сообщил вице-премьер-министр и министр юстиции Великобритании Дэвид Лемми. По его рекомендации король Чарльз III посмертно помиловал Рут Эллис.

Почему дело пересмотрели

В правительстве пояснили, что если бы это дело рассматривалось сегодня, присяжные могли бы учесть потерю самоконтроля или ограниченную вменяемость женщины.

При таких обстоятельствах квалификация преступления могла бы быть изменена — с умышленного убийства на непредумышленное.

В то же время условное помилование не отменяет сам обвинительный приговор, а лишь изменяет назначенное наказание. В деле Рут Эллис смертную казнь официально заменили на пожизненное заключение.

Суд не учел доказательства домашнего насилия

На момент казни Рут Эллис была матерью-одиночкой двоих детей. В то время её называли «безжалостной убийцей».

Впоследствии появились свидетельства того, что Дэвид Блейкли, который был автогонщиком, систематически применял к ней физическое и психологическое насилие.

По словам самой Эллис, её друзей, врачей и очевидцев, мужчина избивал её на глазах у людей, сталкивал с лестницы, сильно ударил по уху, из-за чего она временно потеряла слух, ударом в живот вызвал выкидыш, оставлял на её теле синяки и угрожал убийством.

В ходе судебного процесса влияние этого насилия на психологическое состояние женщины не рассматривалось. Судья также приказал присяжным не принимать во внимание в качестве аргумента защиты утверждение о том, что с ней «жестоко обращался её любовник».

Семья: помилование не изменит прошлого, но восстанавливает справедливость

Внучка Рут Эллис Лора Энстон заявила, что решение о помиловании не может изменить события прошлого, однако имеет большое значение для всей семьи.

По её словам, это официальное признание того, что Рут не должны были казнить, а система правосудия подвела её.

Энстон также отметила, что последствия казни отразились на нескольких поколениях семьи.

По её словам, Рут Эллис была жертвой длительного жестокого насилия, а её дети так и не смогли оправиться от потери матери. Она рассказала, что её дядя впоследствии покончил жизнь самоубийством, а психологическая травма матери повлияла на всю семью.

Министр юстиции назвал решение актом милосердия

Дэвид Лемми заявил, что изменить события 70-летней давности уже невозможно, однако можно признать исключительность этого дела.

По его словам, условное помилование является актом милосердия, который, как надеются в британском правительстве, принесет семье Рут Эллис хотя бы некоторое успокоение.

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