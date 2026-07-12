В ГНС назвали три причины отказа в согласовании справки-расчета
Плательщики единого взноса могут подать справку-расчет по выплате заработной платы в электронной форме через Электронный кабинет. В Государственной налоговой службе сообщили, как оформить документ, какие формы использовать и в каких случаях могут отказать в его согласовании.
Как подать справку-расчет
В ГНС отметили, что для подачи справки-расчета в электронном виде необходимо войти в «Электронный кабинет» с помощью квалифицированной электронной подписи, «Дія.Підпису», BankID или MobileID.
После авторизации в разделе «Подача отчетности» можно сформировать и отправить документ:
- по форме J1330001 — для юридических лиц;
- по форме F1330001 — для физических лиц.
Как происходит проверка документа
После поступления справки в контролирующий орган проводится ее автоматизированная проверка.
По результатам проверки плательщик получает первую квитанцию. Если документ содержит ошибки или не соответствует установленным требованиям, в квитанции указываются причины его неприятия.
В случае успешного прохождения проверки формируется вторая квитанция, которая подтверждает принятие и регистрацию документа или содержит уведомление о неприятии с указанием причин.
Когда могут отказать в согласовании
В ГНС подчеркнули, что контролирующие органы незамедлительно рассматривают и согласовывают справки-расчеты.
Отказ возможен только в трёх случаях:
- справка подана не по установленной форме;
- документ содержит недостоверную информацию;
- справка подана не в тот контролирующий орган, в котором плательщик состоит на учёте.
Где проверить статус рассмотрения
Статус рассмотрения справки и дату её регистрации можно посмотреть в личной части Электронного кабинета в разделе «Входящие/исходящие документы».
Именно дата регистрации считается днём получения документа контролирующим органом.
По завершении рассмотрения плательщику через Электронный кабинет направляется согласованная справка-расчёт или решение об отказе.
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