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В ГНС назвали три причины отказа в согласовании справки-расчета

22:00, 12 июля 2026
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Для подачи документа достаточно авторизоваться в «Электронном кабинете» с помощью КЭП, «Дія.Підпису», BankID или MobileID.
В ГНС назвали три причины отказа в согласовании справки-расчета
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Плательщики единого взноса могут подать справку-расчет по выплате заработной платы в электронной форме через Электронный кабинет. В Государственной налоговой службе сообщили, как оформить документ, какие формы использовать и в каких случаях могут отказать в его согласовании.

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Как подать справку-расчет

В ГНС отметили, что для подачи справки-расчета в электронном виде необходимо войти в «Электронный кабинет» с помощью квалифицированной электронной подписи, «Дія.Підпису», BankID или MobileID.

После авторизации в разделе «Подача отчетности» можно сформировать и отправить документ:

  • по форме J1330001 — для юридических лиц;
  • по форме F1330001 — для физических лиц.

Как происходит проверка документа

После поступления справки в контролирующий орган проводится ее автоматизированная проверка.

По результатам проверки плательщик получает первую квитанцию. Если документ содержит ошибки или не соответствует установленным требованиям, в квитанции указываются причины его неприятия.

В случае успешного прохождения проверки формируется вторая квитанция, которая подтверждает принятие и регистрацию документа или содержит уведомление о неприятии с указанием причин.

Когда могут отказать в согласовании

В ГНС подчеркнули, что контролирующие органы незамедлительно рассматривают и согласовывают справки-расчеты.

Отказ возможен только в трёх случаях:

  • справка подана не по установленной форме;
  • документ содержит недостоверную информацию;
  • справка подана не в тот контролирующий орган, в котором плательщик состоит на учёте.

Где проверить статус рассмотрения

Статус рассмотрения справки и дату её регистрации можно посмотреть в личной части Электронного кабинета в разделе «Входящие/исходящие документы».

Именно дата регистрации считается днём получения документа контролирующим органом.

По завершении рассмотрения плательщику через Электронный кабинет направляется согласованная справка-расчёт или решение об отказе.

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