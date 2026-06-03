ВС отказал в перерасчёте среднего заработка сотруднику ДБР, который проходил военную службу

Суд обозначил пределы исполнения решений о восстановлении на работе и уточнил условия выплаты среднего заработка в спорный период.

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Сотрудник Государственного бюро расследований, которого суд признал незаконно уволенным и восстановил в должности, пытался получить компенсацию за период, когда решение о его возвращении на работу не исполнялось. Однако Верховный Суд пришёл к выводу, что после июля 2022 года такая выплата ему не положена, поскольку в этот период он проходил военную службу. Такое решение принял Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда по делу № 200/4210/23.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием признать противоправным бездействие Территориального управления ДБР в Краматорске и обязать выплатить средний заработок за два периода — за время вынужденного прогула с 28 июля 2022 года по 22 марта 2023 года и за время задержки исполнения решения суда о восстановлении на работе с 3 июня по 20 июля 2023 года.

Свои требования истец обосновывал тем, что решением Донецкого окружного административного суда от 13 сентября 2021 года он был восстановлен в должности, а эта часть решения подлежала немедленному исполнению. Однако ДБР не издало соответствующий приказ и фактически не исполнило решение суда.

В июле 2022 года апелляционный суд отменил решение о восстановлении, однако 23 марта 2023 года Верховный Суд отменил постановление апелляции и оставил в силе решение суда первой инстанции о восстановлении на работе.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск. Он признал противоправным бездействие ДБР относительно невыплаты среднего заработка за время задержки исполнения решения о восстановлении за период с 3 июня по 20 июля 2023 года и обязал произвести начисления и выплаты.

Апелляционный суд отменил это решение и полностью отказал в иске. Суд установил, что истец в спорный период проходил военную службу по контракту, а после вступления в силу Закона №2352-ІХ с 19 июля 2022 года за такими работниками сохраняются только место работы и должность, но не средний заработок. Поэтому оснований для его взыскания нет ни за время вынужденного прогула, ни за время задержки исполнения решения.

Вывод Верховного Суда

Верховный Суд подчеркнул, что решение о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведённого работника считается исполненным тогда, когда собственником или уполномоченным органом издан приказ (распоряжение) о допуске к работе и работник фактически допущен к выполнению своих обязанностей.

Также Верховный Суд отметил, что средний заработок по своей сути является государственной гарантией, право на получение которой возникает у работника, который был незаконно лишён возможности выполнять свою работу по не зависящим от него причинам. Закон связывает эту выплату исключительно с фактом задержки исполнения решения о восстановлении на работе.

В то же время Суд учёл позицию Большой Палаты ВС (дело №755/12623/19), согласно которой средний заработок за время вынужденного прогула фактически приравнивается к заработной плате, поскольку компенсирует утраченный доход из-за незаконного увольнения и восстановления трудового договора.

Верховный Суд указал, что в данном деле приказ о восстановлении был издан лишь 21 июля 2023 года, поэтому период до этой даты формально является периодом задержки исполнения судебного решения, что по общему правилу влечёт обязанность выплаты среднего заработка.

Вместе с тем, как установлено судом апелляционной инстанции, 28 октября 2020 года истец заключил контракт о прохождении военной службы в Вооружённых Силах Украины. На момент принятия судом первой инстанции решения истец на основании приказа по строевой части от 07 июня 2023 года №161 продолжал проходить военную службу.

Однако Верховный Суд обратил внимание, что 19 июля 2022 года вступил в силу Закон Украины от 01 июля 2022 года №2352-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений», которым внесены изменения в КЗоТ Украины, в частности в части третьей статьи 119 слова «сохраняются место работы, должность и средний заработок» заменены на «сохраняются место работы и должность».

В связи с этим Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения — без изменений.

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