Большие данные в уголовных расследованиях: ЕСПЧ о доступе к доказательствам в цифровую эпоху

Когда доказательства по делу измеряются не страницами, а терабайтами данных, практика ЕСПЧ формирует новые стандарты: от реального доступа к цифровым материалам до запрета «автоматического» признания доказательств достаточными.

Фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Времена, когда достаточным доказательством коррупции считался просто факт передачи должностному лицу или чиновнику конверта с мечеными купюрами, остались в далеком прошлом. Современные антикоррупционные расследования все больше напоминают сложные финансово-аналитические операции.

В коррупционных делах следователям приходится работать с тысячами документов, банковских транзакций, электронной перепиской, данными с телефонов, корпоративными структурами в различных юрисдикциях и сложными схемами сокрытия активов. Коррупционные средства часто проходят через сеть посредников, офшорных компаний, фиктивных договоров и подконтрольных лиц, что значительно усложняет доказывание связи между взяткой и ее конечным получателем.

Соответственно, и исследование письменных и электронных доказательств выходит на новый уровень сложности. Важное значение в таких условиях имеет обеспечение принципов состязательности и равенства сторон. Когда обвинение оперирует большим массивом документов, электронных носителей информации и результатами сложных экспертиз, надлежащее соблюдение этих принципов становится основой общей справедливости судебного разбирательства.

Практика Европейского суда по правам человека неоднократно доказывала, что без соблюдения принципов состязательности и равенства сторон справедливое судебное разбирательство невозможно. Гарантии состязательности предполагают, что каждая сторона должна иметь реальную возможность ознакомиться со всеми материалами дела, на которые ссылается оппонент.

Равенство сторон в мире больших данных

В деле Yüksel Yalçınkaya v. Türkiye ЕСПЧ подчеркнул, что сторона защиты должна не просто видеть доказательства, но и иметь возможность проанализировать их и высказать замечания относительно их относимости, допустимости и доказательственного значения. В контексте больших массивов данных это означает, что обвинение обязано открыть все материалы, которые могут иметь значение для оценки обоснованности подозрения.

ЕСПЧ подчеркнул, что в условиях использования сложных электронных доказательств государство обязано обеспечить эффективные процессуальные гарантии, чтобы защита могла проверить достоверность и целостность доказательств. Отсутствие такого доступа нарушает принцип равенства сторон и состязательности (статья 6 Конвенции по правам человека).

ЕСПЧ отметил, что сложность электронных доказательств, особенно зашифрованных, не уменьшает, а увеличивает обязанность национальных судов проводить самую тщательную проверку их надежности.

Ярким примером практического воплощения этих вызовов является рассмотрение последних антикоррупционных уголовных производств в отношении должностных лиц государственного сектора, где предметом исследования становятся значительные массивы письменных и электронных доказательств. Среди них — документы, изъятые в ходе обысков, в частности дефектные акты, служебная переписка, технико-экономические обоснования и другие материалы, имеющие значение для установления обстоятельств дела.

Особое внимание в таких производствах уделяется электронным носителям информации. В ходе следственных действий нередко изымают компьютерную технику, жесткие диски и другие цифровые носители, на которых могут содержаться электронные версии документов, рабочие файлы или черновики. Сторона обвинения может рассматривать такие материалы как потенциальные доказательства подготовки или создания документов, имеющих значение для уголовного производства.

При этих обстоятельствах обеспечение права на защиту требует предоставления стороне защиты реальной возможности проверить целостность электронных данных, исследовать метаданные файлов, установить историю их создания и изменений, а также поставить под сомнение версию обвинения относительно происхождения, назначения или способа использования соответствующих электронных документов. Именно поэтому цифровые доказательства все чаще становятся одним из ключевых элементов современного антикоррупционного процесса.

Экспертные исследования и их судебная оценка

Сам факт приобщения заключения эксперта к материалам уголовного производства не может автоматически свидетельствовать о доказанности соответствующих обстоятельств. Заключение эксперта является одним из источников доказательств и подлежит оценке судом в совокупности с другими доказательствами по делу. В частности, в производствах по служебным преступлениям и коррупционным правонарушениям нередко возникают вопросы относительно аутентичности документов, принадлежности подписей конкретным лицам и обстоятельств их создания.

В таких условиях особое значение приобретает обеспечение независимости и беспристрастности экспертного исследования. Практика Европейского суда по правам человека свидетельствует о том, что оценка экспертных заключений должна осуществляться с учетом принципа состязательности и равенства сторон. В деле Brandstetter v. Austria Суд обратил внимание на необходимость предоставления стороне защиты реальной возможности оспаривать выводы экспертов и привлекать собственных специалистов для исследования обстоятельств дела.

Таким образом, процессуальная справедливость требует не только формального назначения экспертизы, но и создания условий, при которых каждая сторона может эффективно проверить ее обоснованность, методологию и достоверность полученных результатов. Это особенно важно в сложных уголовных производствах, где выводы экспертов могут иметь существенное влияние на установление фактических обстоятельств дела и конечное судебное решение.

Стандарты доказывания

При исследовании сложных цепочек доказательств суды должны руководствоваться стандартом, закрепленным в деле Kobets v. Ukraine. Доказывание должно вытекать из совокупности достаточно весомых, четких и согласованных между собой признаков или неопровержимых презумпций.

Судебная оценка должна быть комплексной, а не изолированной. Например, обнаруженный во время обыска лист с подписью и оттиском печати должен оцениваться только в связи с другими доказательствами, а не сам по себе как автоматическое подтверждение вины. Если совокупность доказательств не является согласованной, виновность не может считаться доказанной «вне разумного сомнения».

Обязанность суда по тщательному изучению материалов

Эффективная состязательность невозможна, если судья не имеет возможности физически проработать весь массив информации. В деле Kraska v. Switzerland один из судей признался, что успел прочитать лишь около 30 страниц из 73-страничного мемориала из-за того, что получил материалы слишком поздно. Хотя в том конкретном случае нарушения не нашли, ЕСПЧ подчеркнул, что суд обязан проводить надлежащее рассмотрение представленных аргументов и доказательств. В делах с большими массивами документов это ставит перед судебной системой вызовы относительно разумных сроков и качества подготовки к заседаниям.

Обеспечение принципов состязательности и равенства сторон при исследовании значительных массивов доказательственной информации является не только процессуальной гарантией, но и важным механизмом предотвращения судебных ошибок. Анализ национальной и международной практики позволяет выделить несколько ключевых аспектов, от которых зависит справедливость уголовного производства.

Во-первых, сторона защиты должна иметь реальный доступ к доказательственной базе, включая электронные носители информации, цифровые файлы и результаты компьютерно-технических исследований. Такой доступ должен обеспечивать возможность самостоятельной проверки данных и эффективного оспаривания выводов стороны обвинения.

Во-вторых, уголовный процесс не допускает автоматического восприятия отдельных доказательств как безусловного подтверждения вины. Наличие экспертного заключения, электронных документов или изъятых носителей информации само по себе не определяет результат рассмотрения дела. Каждое доказательство подлежит проверке на относимость, допустимость, достоверность и достаточность во взаимосвязи с другими материалами производства.

Не менее важным является обеспечение сторонам достаточного времени для ознакомления с новыми материалами, особенно когда речь идет о результатах сложных экспертных исследований, больших объемах цифровых данных или технической информации, анализ которой требует специальных знаний.

Таким образом, только при условии неукоснительного соблюдения принципов состязательности, равенства сторон и надлежащей судебной оценки доказательств уголовное производство по сложным экономическим, коррупционным и другим многоэпизодным преступлениям может соответствовать требованиям справедливого судебного разбирательства, гарантированного статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.